منه تسمية المواليد ب50 اسماً فيالسعودية.. اليك قائمة بالاسماء!

الرياض - محمد الاطلسي - الأسماء الممنوعة في الأحوال السعودية من الأمور التي يتم تحديدها وفقًا لمجموعة من اللوائح والقوانين التي يتم اعتمادها من قبل الحكومة السعودية بالإضافة إلى لائحة تنفيذية معينة يتم الاستناد لها، حيث إن اللائحة تلك نصت على كافة الضوابط التي يتم مراعاتها فيما يتعلق بأسماء الأفراد من الذكور والإناث، ومن خلال موقعنا سنتطرق للحديث عن تفاصيل ذلك الموضوع.

كما ذكرنا سلفًا فإن الأحوال المدنية السعودية من الجهات التي وضعت مجموعة من الضوابط التي يتم الاعتماد عليها فيما يتعلق بأسماء الأفراد بالمملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مجموعة الأسماء التي تخص الذكور وكذلك بعضًا من الأسماء التي تخص الإناث، ومن خلال ما يلي نوضح تلك الأسماء: 1- أسماء الذكور الممنوعة بالسعودية تشمل تلك مجموعة من الأسماء الذكورية التي تُمنع بالمملكة العربية السعودية ولا توافق عليها هيئة الأحوال المدنية السعودية وتضم مجموعة الأسماء التالية:

محمد خالد. عبد اللات. خليل سامي. عبد الرسول. الخالق. سيد الناس. القدوس. 2- أسماء الإناث الممنوعة بالسعودية كما ذكرنا بحديثنا عن الأسماء الممنوعة بالأحوال السعودية أنه توجد أسماء تتعلق بالذكور وغيرها تتعلق بالإناث، وسابقًا تعرفنا على أسماء الذكور الممنوعة، ومن خلال ما يلي سنوضح أسماء الإناث الممنوعة كذلك والتي منها ما يلي:

فاطمة الزهراء. قمر الزمان. ملك. منة الله. ضوابط تسجيل المواليد في السعودية في ضوء حديثنا عن الأسماء الممنوعة في الأحوال السعودية يجدر الحديث عن مجموعة الضوابط التي تستند إليها هيئة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية لاتخاذ قرارات قبول الأسماء من عدمه، ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:

التجريد عن الألقاب: يجب أن تكون الأسماء التي سيتم تسميتها مجردة من الألقاب حتى يتم قبول الاسم بالأحوال المدنية، ومن أمثلة ذلك لقب السيد أو الشريف. عدم التركيب: أيضًا من ضمن الضوابط التي يتم الاستناد إليها هي عدم وجود تركيب فلا يتم قبول أسماء مركبة للمواليد الجدد في حالة كان الاسم مركب لعلم. الخلو عن الألفاظ الإضافية: يجب ألا يكون الاسم مرتبط بأي الفاظ إضافية عند تسجيله بالأحوال المدنية السعودية، فمثلًا لا يُقال المعروف بكذا. الموافقة للشريعة الإسلامية: يتم منع تسجيل أي اسم بالأحوال المدنية السعودية مخالف للشريعة الإسلامية مثل اسم عبد الرسول وعبد اللات وغيرها من الأسماء المشابهة لذلك. هل اسم صدام ممنوع في السعودية سؤال من الأسئلة التي تُطرح من قبل العديد من المواطنين وهو هل اسم صدام ممنوع بالمملكة العربية السعودية، وتكون الإجابة هي لا غير ممنوع حيث إنه اسم عادي غير مركب ولا يتضمن تفخيم أو القاب أو ايًا مما يخالف الشريعة الإسلامية، ومعناه هو الاصطدام بعنف وشدة أثناء المعارك وهو اسم محبوب من قبل الكثيرين.

مهام هيئة الأحوال المدنية في سياق الحديث عن الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية يجدر ذكر باقة المهمات التي تتولى تنفيذها هيئة الأحوال المدنية السعودية، وتلك المهمات تتضمن ما يلي:

تنفيذ نظام الأحوال المدنية الساري واللائحة التنفيذية وكافة الملحقات بذلك القانون. ضبط الحالات المدنية للمواطنين وتسجيل كافة ما يتعلق بها في السجلات المخصصة لذلك. تنفيذ نظام الجنسية السعودية ولائحته التنفيذية وكل الملحقات التي تتعلق به. إصدار وثائق شهادات الميلاد والوفاة وكذلك سجلات الأسرة وأيضًا بطاقات الهوية الوطنية قيد الوقائع المدنية للحجاج والمقيمين. إصدار تصاريح الحج تنظيم السجل المدني والمركزي ومنح كل مواطن رقم سجل مدني. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزوير الوثائق وكذلك مكافحة التزوير. التواصل مع الأحوال المدنية السعودية في نهاية الحديث عن موضوعنا الأسماء الممنوعة في الأحوال السعودية من المهم أن نوضح بعض الوسيلة التي عبرها يمكن للأفراد التواصل مع هيئة الأحوال المدنية وتتمثل في الاتصال الهاتفي عبر الرقم 920020405

هيئة الأحوال المدنية من أهم الهيئات بالمملكة العربية السعودية حيث إنها تنفذ قدر كبير من المهام التي تحافظ على أمن وسلامة البلاد وتنظم العديد من العمليات التي تتعلق بالسكان والمواطنين، وهو أمر ليس سهلًا على الإطلاق.