انت الأن تتابع خبر جدول المخالفات المرورية في السعودية وتحذير من مخالفات جديدة وعقوبات صارمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية عن جدول بأسعار المخالفات المرورية، حيث تصل الغرامات المالية إلى 6 آلاف ريال بالإضافة إلى عقوبة السجن في بعض الحالات، وتطبق تلك العقوبة على جميع مرتكبيها سواء كانوا مقيمين أو مواطنين داخل المملكة، ولمعرفة كافة التفاصيل كاملة عن جدول المخالفات المروري الجديد في السعودية تابعونا في السطور القادمة من هذا المقال.

جدول مخالفات المرور الجديدة في السعودية

وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية جدول جديد للمخالفات المرورية في السعودية، وقد أعلنت الإدارة عن ذلك من أجل أن يكون جميع الأشخاص على علم بالعقوبات الجديدة واتخاذ الاحتياطات وعدم ارتكابها، وتتمثل تلك المخالفات في التالي:

إذا تم ترك المركبة في وضع التشغيل أو القيام بالقيادة داخل الأسواق، بالإضافة إلى أن يكون تأمين السيارة منتهي الصلاحية يتم توقيع غرامة تتراوح ما بين 100 إلى 150 ريال سعودي.

إذا تم قيادة السيارة دون استخدام الإشارات أو الرجوع إلى الخلف في الطرق العامة والقيادة بدون رخصة سير، بالإضافة إلى عدم ربط حزام الأمان أو إجراء الفحص الدوري للسيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال سعودي.

إذا تم الانشغال أثناء القيادة أو ترك الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 10 أعوام بمفردهم داخل المركبة أو عدم الالتزام بالمسار، فيتم توقيع غرامة تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي.

يتم توقيع غرامة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال سعودي في حالة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو عدم السماح بالحافلات العامة بالمرور، وقد يتم في بعض الحالات سحب السيارة.

أسعار المخالفات المرورية في نظام ساهر الجديدة

نظام ساهر هو نظام يتم تطبيقه من خلال ارتكاب المخالفات المرورية الخاص بتجاوز السرعة المقررة على الطرق العامة، وتتمثل أسعار المخالفات في التالي:

يتم سداد تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال في حالة تجاوز السرعة من 10 إلى 20 كم.

يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 300 وتصل إلى 500 ريال سعودي إذا تم تجاوز السرعة معدل 30 كم.

تصل الغرامة 500 إلى ريال سعودي إذا تم تجاوز السرعة حد 40 كم.

تبلغ قيمة الغرامة 1000 وتصل إلى 1500 إذا تم تجاوز السرعة معدل 50 كم.

تتراوح الغرامة ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال سعودي في حالة تجاوز الإشارة الحمراء.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن المخالفات المرورية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من التعرف على قيمة تلك المخالفات وسدادها الكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع أبشر الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

اضغط على تبويب الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اكتب كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

انقر على أيقونة عرض انتظر وسوف تظهر جميع المخالفات المرورية المسجلة بحقك.

يمكن القيام بسداد قيمة المخالف إلكترونيًا من خلال الطريقة المتاحة لك.

شروط الاستعلام عن المخالفات المرورية

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل إجراء الاستعلام عن المخالفة المرورية، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن تكون المخالف المراد الاستعلام عنها قد تم ارتكابها داخل حدود أراضي المملكة السعودية.

يلزم أن تكون بطاقة الهوية الوطنية المستخدمة في الاستعلام سارية المفعول.

توفر جواز السفر بالنسبة للمقيمين داخل المملكة.

هل يتاح الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية؟

نعم حيث توفر الإدارة العامة للمرور السعودي خدمة الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية الوطنية أو رقم المخالفة، وذلك إلكترونيًا من خلال موقع أبشر الإلكتروني، حيث تعمل هيئة المرور على تخفيف العبء على الشخص الذهاب إلى الإدارة والإستعلام.

ما هو رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية؟

يمكن التواصل مع رقم خدمة العملاء للإدارة العامة للمرور السعودي والإستعلام عن المخالفة المرورية، وذلك من خلال الاتصال على رقم 920020405 أو على رقم 00966114419688، بالإضافة إلى إتاحة الاتصال على رقم 989 أو من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 88993 بمحتوى رقم الهوية أو الإقامة.

ما هي عقوبة قطع الإشارة في السعودية؟