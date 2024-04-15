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سعودية شهيره تحث على الزواج من الرجال الصغار في السن .. والسبب فاجئ الجميع!

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الرياض - محمد الاطلسي - حثت إحدى الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك على الزواج من الرجال الصغار في السن خلال مقطع انتشر بشكل كبير.

 

 

 

 

تحذير سعودي عاجل..هذه الحقنة التى توقف عضلة القلب وقتلت العديد... تعرف عليها وخذ حذرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت التيك توكر‏”الحريم الأربعينيات والخمسينيات المطلقات والأرامل والله قام سوقنا، وصلتني قصص كثيرة لعلاقات ناجحة ومفعمة بالحب، يمكن لأن جيل الصغار أوعى”.

 

 

 

وأضافت” نساء في الأربعينات والخمسينات أرسلوا رسائل لي على الخاص أكدوا أنهم يعيشون تجارب زواج مع شباب صغار مفعمة بالسعادة وعلى مدار سنوات طويلة

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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