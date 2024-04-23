افخم سيارة قوية واقتصادية في السعودية تنافس GMC يوكون 2024 فورد إكسبيديشن 2024 وبسعر غير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي - في اغلب الحالات، يجب أن تكون سيارة الدفع الرباعي كاملة الحجم تحتوي على محرك V8 لأجل قدرتها على تحمل كافة أفراد العائلة وحتى مقطورة، إلا ان سيارة تويوتا سيكويا 2024 يمكنها اتمام هذه المهمة بشكل مختلف.

حيث يمكن لسيارة تويوتا سيكويا فعل ذلك عبر محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني ومحرك كهربائي، يتضمن تقنية هجينة تعزز كفاءة استهلاك الوقود دون المساس بالأداء مشتركة مع شقيقتها، شاحنة البيك أب تندرا الهجينة ، وتضمن مجموعة نقل الحركة هذه أن سيكويا قادرة أكثر على السحب والسحب بثقة.

طرازات تويوتا سيكويا الهجينة 2024 ومع ذلك، في حين أن التقدم التكنولوجي والمقصورة الفسيحة تلبي احتياجات الأسرة بشكل جيد، فقد يجد المشترون مقاعد الصف الثالث ضيقة إلى حد ما، ومساحة الشحن محدودة – وهو ما يمثل تنازلات واضحة لصالح كفاءتها الهجينة. بالنسبة لعام 2024، تقدم تويوتا طرازات وحزم جديدة لزيادة تنويع تشكيلة تويوتا سيكويا. ويضيف إصدار Nightshade المحدود لمسة من الرقي الحضري مع لمساته الخارجية الأنيقة باللون الأسود، والتي تكملها عجلات TRD مقاس 20 بوصة لحضور جريء لا لبس فيه على الطريق.

وفي الوقت نفسه، يقدم الطراز البلاتيني الآن حزمة TRD Off-Road ، والتي كانت حصرية سابقًا للطراز Limited، مما يعزز قدرات تويوتا سيكويا على الطرق الوعرة مع مجموعة من الميزات القوية. وتُظهر مستويات الطرازات المذكورة هذه أن تويوتا تستمع حقًا إلى ما يبحث عنه عملاؤها.

مجموعة نقل الحركة في سيكويا الهجينة 2024 تحت غطاء المحرك، فإن مركز تفوق سيكويا يتمثل في مجموعة نقل الحركة الهجينة القوية iForce MAX، والتي توفر قوة مذهلة تبلغ 437 حصانًا و790 نيوتن متر من عزم الدوران، ويقترن المحرك V6 التوربيني بناقل حركة أوتوماتيكي سلس بـ 10 سرعات، يتيح نظام نقل الحركة هذا لسيارة سيكويا والتعامل بمهارة على الطرق والوعر.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مركبة في مكانتها، تواجه سيكويا بعض التحديات في المناورات الضيقة، نظرًا لحجمها الكبير وشعورها الخفيف بالتوجيه. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه العيوب الطفيفة، فإن سيكويا تتألق بأجواء مقصورتها الهادئة وقيادتها المريحة – وهي شهادة على التزام تويوتا الثابت بالتحسين والجودة.

بالنسبة لعام 2024، تقدم تويوتا بعض التحديثات المثيرة لمجموعة سيكويا، والتي تلبي احتياجات أسواق الطرق المدنية المعبدة، وكذلك الطرق الوعرة. يظهر طراز Limited Nightshade لأول مرة، ويتميز بعجلات TRD مميزة مقاس 20 بوصة مع طلاء أسود غير لامع مذهل، مما يكمل مظهره الخارجي الأسود بشكل مثالي.

كذلك توفر تويوتا الطرازات البلاتينية الآن حيث تم تجهيز سيكويا بمجموعة من التحسينات على الطرق الوعرة بما في ذلك ممتصات الصدمات Bilstein

جديد تويوتا سيكويا 2024 باقة Nightshade المحدودة مع عجلات TRD باللون الأسود غير اللامع مقاس 20 بوصة تتوفر الطرازات البلاتينية مع باقة TRD للطرق الوعرة تتميز الطرازات المحدودة المتوفرة مع باقة TRD Off-Road الآن بقطع خارجية سوداء اللون تصميمات أكثر تطوراً تنقل سيكويا إلى مستوى جديد

مواصفات المحرك والأداء يكمن قلب سيارة تويوتا سيكويا 2024 في مجموعة نقل الحركة الهجينة القياسية iForce MAX، وهو تكوين اختياري في شاحنة تندرا ولكنه يأتي قياسيًا في سيكويا الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة. تجمع مجموعة نقل الحركة هذه بين محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.4 لتر ومحرك كهربائي لتوليد قوة مذهلة تبلغ 437 حصانًا و790 نيوتن متر من عزم الدوران. ومع المحرك يعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 10 سرعات الذي أثبت كفاءته في تندرا، ولديها ما يكفي للنهوض والذهاب للقيام ببعض التحركات على الطريق السريع جنبًا إلى جنب مع النخر لسحب الملحقات مثل مقطورة TRD-Sport .

خيارات الدفع والتسارع في تويوتا سيكويا 2024 في حين أن الدفع بالعجلات الخلفية هو المعيار في معظم الإصدارات، يتوفر الدفع الرباعي كخيار، مع طراز TRD Pro الذي يركز على الطرق الوعرة والذي يحتوي فقط على الدفع الرباعي. تتسارع سيارة تويوتا سيكويا ذات الدفع الرباعي من صفرإلى 100 كلم في الساعة في 5.6 ثانية فقط وتغطي ربع ميل في 14.3 ثانية بسرعة 160 كلم في الساعة، متفوقة على المنافسين مثل جي إم سي يوكون دينالي بينما تتخلف قليلاً عن فورد إكسبيديشن.

سيكويا على الطرق الوعرة يضيف طراز TRD Pro من تويوتا سيكويا مزيدًا من البراعة على الطرق الوعرة مع المعدات المتخصصة بما في ذلك مخمدات فوكس المطورة، ولوحة انزلاقية أمامية، وترس تفاضلي خلفي قابل للقفل. هذه التحسينات، إلى جانب العجلات المصقولة مقاس 18 بوصة المغلفة بإطارات مقاس 33 بوصة، تمنح سيكويا جميع الأدوات اللازمة للتعامل مع التضاريس الوعرة بثقة. في حين أن تويوتا سيكويا تثير الإعجاب بركوبها المريح ومقصورتها الهادئة، إلا أن سلوكها على الطريق قد يفتقر لبعض مما يفضله العملاء

تويوتا سيكويا بين الحجم والأداء قد يجد السائقون أن حجم سيكويا الكبيرعلى الطريق يمثل تحديًا للمناورة، بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب ملمس دواسة الفرامل الإسفنجي بشكل غريب بعض التعديل للسائقين المعتادين على ردود الفعل الفورية. على الرغم من هذه العيوب، فإن مجموعة نقل الحركة الهجينة في سيكويا توفر مزيجًا رائعًا من الكفاءة والأداء في فئة تهيمن عليها محركات V-8، مما يجعلها خيارًا متميزًا لأولئك الذين يبحثون عن سيارة دفع رباعي واسعة وقادرة مع بصمة صديقة للبيئة.

مزايا النظام الهجيني في سيكويا 2024 في تويوتا سيكويا 2024، يمنح دمج التكنولوجيا الهجينة سيارة الدفع الرباعي الكبيرة ميزة كبيرة على المنافسة. باستخدام محرك كهربائي واحد، ينتج قوة 48 حصانًا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، تمزج سيكويا بسلاسة بين فوائد الكهرباء ومحركها المزود بشاحن توربيني. يعمل هذا المحرك الكهربائي بانسجام مع محرك V6 المزود بشاحن توربيني مزدوج، مما يوفر عزم دوران فوريًا لتحسين التسارع وسهولة القيادة. يتم تشغيل هذا المحرك الكهربائي بواسطة بطارية هيدريد من معدن النيكل بقدرة 1.9 كيلووات في الساعة، ويتم وضعها في موقع استراتيجي لتحسين توزيع الوزن والحفاظ على المساحة الداخلية.

التكنولوجيا الداخلية والراحة في أحدث إصدار لها، تحافظ تويوتا سيكويا 2024 على سمعتها من حيث الرحابة، وتوفر مساحة داخلية كبيرة مع صف ثالث قياسي من المقاعد في جميع مستويات التجهيز. في حين أن تكوين مقاعد الصف الثاني بالطراز ثمانية ركاب يأتي بشكل قياسي، فإن المشترين لديهم خيار اختيار كراسي الكابتن في الصف الثاني، مما يقلل ترتيب مقاعدك إلى سبعة مع توفير راحة افضل . يمكن أن تصبح المساحة المخصصة للرأس محدودة، خاصة في الصفوف الخلفية، خاصة عندما يختار المشترون فتحة السقف البانورامية.

مستويات تجهيز طرازات تويوتا سيكويا 2024 تقدم تويوتا مجموعة واسعة من المستويات حسب الطراز، من الأساسي إلى الفاخر . يتوفر للمشترين المحتملين مجموعة مختارة من خيارات التنجيد التي تتراوح من القماش إلى الجلد، وتتميز بمستويات مختلفة من الخشب والكروم مع ارتفاع السعر. تسمح مستويات القطع الأعلى بوسائل راحة فاخرة، مثل مقاعد الصف الثاني المُدفأة والمبردة، وفتحة السقف البانورامية المذكورة أعلاه، ونظام صوت عالي الجودة.

مساحة الشحن والتحميل في تويوتا سيكويا على الرغم من مساحتها الداخلية الواسعة، إلا أن منطقة الشحن في سيكويا أقل من بعض المنافسين، حيث توفر مساحة قدرها 12 قدمًا مكعبًا فقط خلف المقاعد الخلفية. طي الصف الثالث للأسفل لا يؤدي إلى أرضية تحميل مسطحة، مما يحد من التطبيق العملي لنقل العناصر الأكبر حجمًا. ومع ذلك، تم استبدال إعداد شاشة اللمس القديمة من الجيل السابق بشاشة لمس حديثة مقاس 14.0 بوصة مستعارة من تندرا.

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مميزات سيكويا التكنولوجية سيكون من دواعي سرور عشاق سيكويا الجديدة رؤية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) مليئة بالميزات التكنولوجية المتقدمة المصممة لتعزيز الراحة والاتصال. يتوفر قياسيًا في جميع الطرازات شاشة عرض معلومات وترفيه مقاس 14.0 بوصة، إلا إذا اخترت الطراز SR5، حيث تحصل على شاشة مقاس 8.0 بوصة. تتوفر خدمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية بشكل قياسي في المجموعة، مما يضمن التكامل السلس مع الهواتف الذكية لتشغيل التطبيقات والميزات الأساسية بدون استخدام اليدين. وتستخدم سيكويا أيضًا مجموعة أدوات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، مما يوفر للسائقين شاشات واضحة وقابلة للتخصيص لمعلومات السيارة الحيوية.

منظومة سيكويا التقنية بالإضافة إلى ذلك، تشتمل وسائل الراحة عالية التقنية على مرآة رؤية خلفية ذات شاشة رقمية، وكاميرا بزاوية 360 درجة، وإمكانية رؤية وصلة المقطورة، مما يعزز السلامة والراحة أثناء المناورات والقطر. في حين أن نظام الملاحة المدمج متاح كخدمة اشتراك فقط، فإن سيكويا تأتي مجهزة بسخاء بمجموعة كبيرة من الميزات القياسية بما في ذلك نقطة اتصال Wi-Fi، وراديو القمر الصناعي، واتصال Bluetooth، ومنافذ USB متعددة. تعمل الترقيات الاختيارية مثل شحن الأجهزة اللاسلكية ونظام الصوت JBL المتميز المكون من 14 مكبر صوت والمظلات الخلفية على رفع الميزات التكنولوجية لسيارة سيكويا. بفضل نظام المعلومات والترفيه البديهي، والرسومات الواضحة، والواجهة سهلة الاستخدام، أصبحت سيكويا أخيرًا محدثة من الناحية التكنولوجية.

تقنيات ونظم السلامة في سيكويا 2024

تعمل مجموعة نقل الحركة i-Force MAX التي أثبتت كفاءتها، والمثبتة بالفعل في تشكيلة تندرا ، على تعزيز سمعة سيكويا من حيث الموثوقية. بفضل مزيجها من تقنيات السلامة المتقدمة وتاريخ الاعتمادية، تعتبر سيكويا خيارًا جديرًا بالثقة للعائلات التي تبحث عن سيارة دفع رباعي كبيرة آمنة وموثوقة لمغامراتها اليومية.

ميزات مساعدة السائق يمكن للمشترين المهتمين أن يريحوا عقولهم مع سيارة تويوتا سيكويا 2024 لأنها مجهزة بمجموعة شاملة من ميزات السلامة المصممة لإعطاء الأولوية لرفاهية ركابها. تشتمل تقنيات الأمان القياسية على أنظمة متقدمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي مع فرامل الطوارئ التلقائية، والتحذير من مغادرة المسار مع المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وكاميرا الرؤية الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، توفر سيكويا مراقبة النقطة العمياء والتنبيه الخلفي لحركة المرور لتعزيز الوعي والتخفيف من مخاطر الاصطدامات المحتملة. بفضل هيكلها القوي ومجموعة ميزات السلامة النشطة، توفر تويوتا سيكويا الثقة للسائقين والركاب في كل رحلة.

لا تتوفر لسيكويا 2024 بيانات IIHS أو NHTSA

ضمان تويوتا سيكويا 2024 تأتي تويوتا سيكويا 2024 مع ضمانات قياسية محدودة ومجموعة نقل الحركة، بما يتماشى مع العديد من منافسيها من سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم في السوق. يوفر الضمان المحدود تغطية لمدة ثلاث سنوات أو 58000 كلم ، في حين يمتد ضمان مجموعة نقل الحركة إلى خمس سنوات أو 100000 كلم، مما يوفر ضمانًا ضد المشكلات الميكانيكية المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تويوتا على تعزيز عرض القيمة من خلال تضمين الصيانة المجدولة المجانية لأول عامين أو 40000 كلم ، مما يخفف تكاليف الملكية.

تويوتا سيكويا 2024 مقارنة بمنافسيها في المشهد التنافسي لسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، تشق سيارتا جي إم سي يوكون 2024 وفورد إكسبيديشن 2024 طريقهما إلى قمة العديد من القوائم، حيث تقدمان بدائل مقنعة لسيارة تويوتا سيكويا 2024. تُعرّف جي إم سي يوكون 2024 نفسها بتصميم داخلي مصقول وقدرات سحب قوية ومجموعة من خيارات المحركات القوية، بما في ذلك طراز الديزل لأولئك الذين يمنحون الأولوية لكفاءة استهلاك الوقود.

مقارنة تويوتا سيكويا 2024 مع GMC يوكون 2024 تقدم سيارتي جي إم سي يوكون 2024 وتويوتا سيكويا 2024 نهجين متناقضين لفئة سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، حيث تلبي كل منهما أولويات مختلفة. تتميز سيارة جي إم سي يوكون، الشبيهة بنظيرتها تشيفي تاهو وسوبربان ، بمقصورة داخلية فسيحة مع ثلاثة صفوف من المقاعد، تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب برفاهية.

بفضل اختيارها لمحركات V8 القوية، إلى جانب خيار توربو ديزل الموفر للوقود، توفر يوكون أداءً قويًا وقدرة على القطر، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات للعائلات أو شاحنات النقل الثقيلة. في حين أن يوكون تتفوق في توفير الفخامة والمساحة والقوة، فإن اقتصادها في استهلاك الوقود قد يتخلف عن محرك V6 الهجين المبتكر من تويوتا سيكويا، والذي يعد بتعزيز الكفاءة دون المساس بالأداء.

مميزات قوة تويوتا سيكويا في المقابل، تتميز تويوتا سيكويا 2024 بمحركها الهجين القياسي V6، مما يميزها عن فئة تهيمن عليها المحركات الأكبر. بالاشتراك مع شاحنة البيك أب Tundra Hybrid، توفر مجموعة نقل الحركة iForce MAX بقوة 437 حصانًا من Sequoia أداءً رائعًا مع توفير محتمل للوقود، مما يجذب المشترين المهتمين بالبيئة.

في الداخل، تحتوي تويوتا سيكويا على مقصورة مجهزة تجهيزًا جيدًا مع ميزات تقنية حديثة، على الرغم من أن مقاعد الصف الثالث قد تبدو ضيقة للبالغين، كما أن مساحة الشحن خلف المقاعد الخلفية محدودة إلى حد ما. في حين أن جي إم سي يوكون توفر المزيد من الكماليات، خاصة على المستوى الأساسي، فإن تويوتا سيكويا أكثر قوة لأولئك الذين يبحثون عن سيارة أكثر قدرة على الطرق الوعرة.

مقارنة تويوتا سيكويا 2024 بفورد إكسبيديشن 2024 لدى تويوتا سيكويا 2024 وفورد إكسبيديشن فلسفات متشابهة عندما يتعلق الأمر بكونها سيارة دفع رباعي كبيرة. تثير سيارة فورد إكسبيديشن 2024 الإعجاب بمقصورتها الداخلية الفسيحة، القادرة على استيعاب ما يصل إلى ثمانية ركاب، والحمولة الوفيرة بسهولة. إن عامل الجذب الحقيقي في سيارة إكسبيديشن هو قدرتها على القطر التي تتجاوز 9000 رطل، مما يثبت أن سيارة فورد الرياضية متعددة الاستخدامات هي شاحنة نقل قادرة، ومناسبة للنزهات العائلية وقطر الأحمال الثقيلة.

عناصر تفوق سيكويا على الرغم من عدم تغييرها إلى حد كبير لبضع سنوات ، إلا أن هيكلها على شكل هيكل على الإطار ونظام الدفع الرباعي المتوفر يوفران الثقة في الرحلات على الطرق الوعرة. قد يجد البعض أن ارتفاع الركوب الطويل والتوجيه غير الدقيق إلى حد ما من العيوب البسيطة. ومع ذلك، فإن عدم وجود عنصر هجين في محرك V6 مزدوج التيربو قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمحرك الدفع الهجين المبتكر في تويوتا سيكويا.

في المقابل، تتميز تويوتا سيكويا 2024 بالطبع بمحركها الهجين V6، مما يمنح المالكين مجموعة نقل حركة أكثر كفاءة مع الحفاظ على الأداء الجيد. يقدم النظام الهجين في سيكويا عرضًا فريدًا في فئة تهيمن عليها عادةً محركات V8 في حين أن تصميمها الداخلي قد يبدو ضيقًا بعض الشيء، إلا أن سيكويا لديها ما يكفي من الميزات التقنية الحديثة للتنافس مع سيارات إكسبيديشن ذات التصميم الأعلى.

توازن القوة والكفاءة مع سيكويا على الرغم من افتقارها إلى قدرة السحب الهائلة التي تتمتع بها إكسبيديشن، تظل سيكويا سيارة نقل قادرة، وتجذب المشترين الذين يبحثون عن توازن القوة والكفاءة في سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم. وفي نهاية المطاف، توفر كل من سيكويا وإكسبيديشن خيارات جذابة للعائلات والمغامرين، حيث تلبي كل منهما أولويات متخصصة مختلفة.

سعر تويوتا سيكويا 2024 ولحسن الحظ، تقدم سيكويا 2024 مجموعة متنوعة من طرازات سيكويا لتناسب مختلف التفضيلات والميزانيات. بدءًا من 63.125 دولارًا أمريكيًا ( 236000 ريال سعودي ) تمتد تشكيلة سيكويا من SR5 إلى طرازات TRD Pro وCapstone التي تتصدر المجموعة، مع أسعار تصل إلى 81.265 دولارًا أمريكيًا ( 305000 ريال سعودي ) لطراز Capstone المحمل بالكامل مع الدفع الرباعي.

من بين المجموعة، يبرز الطراز المحدود باعتباره يقدم قيمة استثنائية، ويبلغ سعره التنافسي 64.275 دولارًا أمريكيًا ( 241000 ريال سعودي ) للدفع الخلفي و67.275 دولارًا أمريكيًا( 252000 ريال سعودي ) للدفع الرباعي. على الرغم من كونها أعلى بخطوة واحدة فقط من قاعدة SR5، فإن الطراز المحدود يأتي مزودًا بسخاء بميزات متميزة مثل شاشة لمس أكبر مقاس 14.0 بوصة، وباب خلفي كهربائي، وعجلات مقاس 20 بوصة، ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد، ومقعد ثالث قابل للطي كهربائيًا. مما يجعلها خيارًا جذابًا للمشترين الذين يبحثون عن مزيج من الفخامة والعملية بسعر معقول.

الاقتصاد المثالي في استهلاك الوقود سيعرف المشترون المهتمون بالوقود أن سيارة تويوتا سيكويا 2024 توفر كفاءة متسقة في استهلاك الوقود عبر مستويات القطع الخاصة بها نظرًا لخيار المحرك الواحد. مع محرك هجين قوي وفعال V6، تحقق سيكويا أرقامًا ممتازة في الاقتصاد في استهلاك الوقود بغض النظر عن تكوين نظام الدفع. توفر طرازات الدفع الخلفي (RWD) ما يقدر بـ 34 كلم لكل 3.8 ليتر في المدينة، و38.6 كلم لكل 3.8 ليتر على الطريق السريع، و35.4 كلم لكل 3.8 ليتر مجتمعة.

وفي الوقت نفسه، فإن اختيار نظام الدفع الرباعي (AWD) يقلل من الكفاءة بشكل طفيف، مع تقديرات الاقتصاد في استهلاك الوقود المقدرة بـ 30.5 لكل 3.8 ليتر في المدينة، و 35.4 كلم لكل 3.8 ليتر على الطريق السريع، و 32 كلم لكل 3.8 ليتر مجتمعة. في حين أن هذه الأرقام قد تختلف قليلاً اعتمادًا على ظروف القيادة وعادات القيادة الفردية، فإن تقنية سيكويا الهجينة تضمن أن المشترين يمكنهم الاستمتاع بكل من الأداء وكفاءة استهلاك الوقود دون أي تنازلات.

هل يستحق شراء تويوتا سيكويا 2024

من بين كافة سيارات الدفع الرباعي ، فإن الإصدار الأحدث من تويوتا سيكويا يقدم عدة أسباب مقنعة للنظر فيها، بدءًا من محركها الهجين V6 المبتكر. لا يعد هذا النظام الهجين بتوفير الوقود فحسب، بل يقدم أيضًا أداءً رائعًا، مما يجعل سيكويا خيارًا أكثر خضرة وأكثر كفاءة دون التضحية بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تضيف سمعة تويوتا المشهورة عالميًا من حيث الموثوقية مزيدًا من الجاذبية، مما يوفر عملية شراء أكثر واقعية على المدى الطويل لأولئك الذين يبحثون عن شاحنة نقل عائلية يمكن الاعتماد عليها.

قدرات سيكويا ومصادر تفوقها كما توفر مقصورة سيكويا المجهزة تجهيزًا جيدًا، والمليئة بميزات التكنولوجيا الحديثة، مزيدًا من الراحة عند الصعود والهبوط على حد سواء. إن حزم الطرق الوعرة هي ما يميزها حقًا حيث استثمرت تويوتا المزيد والمزيد في تطوير مستويات القطع هذه عبر مجموعتها.

الثقة في علامة تويوتا خلاصة القول أنه إذا كانت تويوتا سيكويا 2024 تستحق الشراء فإن الأمر يعتمد على الأولويات الشخصية لدى العملاء، إنها حقا تتمتع بمحرك هجين فريد وتعد موثوقية تويوتا بمثابة نقطة بيع قوية، ولكن قد تكون هناك خيارات أخرى يجب مراعاتها لأولئك الذين يبحثون عن رحلة أكثر فخامة أو أناقة، والأمر في الأخير يتوقف على درجة الثقة بالمنتج وهي نقطة كثيرا ما ستكون لصالح سيكويا