ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران..معلومة من خبير هواتف أمريكي سيدهشك

الرياض - محمد الاطلسي - تعرف على فوائد وضع الطيران المتاحة في الهواتف المحمولة

يتيح تشغيل وضع الطيران إمكانية شحن الهاتف بسرعة عالية، حيث يتم فصل الإنترنت وإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية، مما يساعد في شحن الهاتف بسرعة مذهلة.

كما يساهم وضع الطيران في الحفاظ على شحن البطارية وتقليل الاستهلاك المهدر، مما يوفر لك شحنة هاتف دائمة لفترة أطول.

عملية تشغيل وضع الطيران تقوم بإيقاف شبكات الهاتف المحمول، مما يساعد في إحساسك بالراحة والاسترخاء، وفيما يعتمد عليه أيضاً في حماية الأطفال من الوصول إلى الإنترنت.

وأخيرًا، يُمكنك تشغيل وضع الطيران خلال السفر لتجنب التداخل بين شبكات الهاتف المحمول وشبكات المكالمات داخل الطائرة