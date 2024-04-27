انت الأن تتابع خبر عاجل .. بشرى سارة للموظفين الحكوميين في السعودية صرف الرواتب في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد صرف رواتب العاملين بالمملكة العربية السعودية الخاصة لشهر أبريل 2024، حيث اقترب موعد الصرف خلال الأيام القادمة ولذلك ينتظر العديد من الأشخاص الموعد المحدد لصرف الراتب خاصة بعد صرف العديد من الأموال في شهر رمضان وكذلك عيد الفطر المبارك ولذلك ينتظر الموظفين الرواتب بفارغ الصبر وبناء عليه قامت الوزارة بالإعلان عن موعد ثابت ورسمي لإيداع الرواتب في حسابات المستفيدين.

موعد صرف رواتب العاملين بالمملكة

من المعروف منذ عدة أعوام أن المملكة العربية السعودية تتبع التقويم الميلادي في صرف المستحقات المالية إلى العاملين بها وكذلك مستحقات برامج الدعم، وهذا بعدما صدر قرار رسمي من خادم الحرمين الشريفين بناء على تم إقرار يوم 27 من كل شهر ميلادي وفي حال توافق الموعد مع يوم الجمعة فإنه يتم تقديم الصرف يوم الخميس وإذا وافق السبت فإن الصرف يكون يوم الأحد، لأن يكوي الجمعة و السبت عطلة رسمية، وبالنسبة إلى رواتب شهر أبريل فإنها تصرف يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

خطوات الاستعلام عن رواتب شهر أبريل في السعودية

كذلك يمكنكم الاستعلام عن رواتب شهر أبريل 2024 في السعودية للعاملين في الجهات الحكومية بإتباع الخطوات التالية:

يجب التوجه إلى زيارة منصة اعتماد من هنا .

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد.

اختر اعتماد أفراد.

سوف يتم عرض قائمة من الخدمات قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.

يجب مراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها ومن ثم انقر استعلام.

وهكذا سوف يتم عرض جميع التفاصيل العاقل بالراتب بما فيها موعد نزول الراتب.

متى راتب العسكري السعودي؟

يتم صرف راتب العسكريين في السعودية مثل المدنيين العاملين في القطاعات الحكومية يوم 27 من الشهر الميلادي ولا يتم تغييره إلا في حالة صادف عطلة رسمية.

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يتم صرف رواتب المتقاعدين والتأمينات الإجتماعية في موعد محدد ألا هو اليوم الأول من الشهر الميلادي.

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