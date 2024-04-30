هو الأول من نوعة..إعلان صادم للجيش البريطاني بشأن اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر الجيش البريطاني اعلانا صادما للمراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، بشأن اليمن وعملياته العسكرية المتواصلة ضمن تحالف "حارس الرخاء" العسكري الامريكي البريطاني في البحرين العربي والاحمر، اكد اعلانات جماعة الحوثي بشأن هجماتها البحرية المتواصلة بزعم "دعم فلسطين واسناد مقاومتها".

جاء هذا في بيان لهيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية (اكمتو) التابعة للجيش البريطاني، نشرته على حسابها بمنصة إكس (توتير سابقا)، مساء الاثنين (29 ابريل)، عن تلقيها بلاغين بـ "حادث أمني وإصابة سفينة بأضرار على بعد 54 ميلاً بحرياً قبالة المخا" وتعرض سفينة اخرى لحادث في المحيط الهندي.

وأعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، في بيان مصور له، بثته منتصف ليل الاثنين (29 ابريل)، تبنيها "استهداف مدمرتين أمريكيتين وتنفيذ عملية استهداف سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر وسفينةَ (MSC ORION ) في المحيطِ الهندي تابعتان للكيان الصهيوني".

يأتي هذا عقب يومين على استفزاز جماعة الحوثي الانقلابية، الولايات المتحدة الامريكية واخراجها عن طورها، ببثها مشاهد هجوم جديد نفذته الجمعة (26 ابريل)، ضد احدى الطائرات العسكرية الامريكية، استطاعت اسقاطها لتنضم الى نحو 10 طائرات من الطراز نفسه، وثقت الجماعة اسقاطها خلال سنوات الحرب الماضية.

اعلنت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، ليل الجمعة (26 ابريل) عن تبنيها تنفيذ هجوم بحري جديد استهدف "سفينة ( ANDROMEDA STAR) النفطية البريطانية في البحر الأحمر". عقب اقل من 24 ساعة على استهداف 3 سفن بينها اسرائيلية واخرى مدمرة امريكية.

من جانبها، أصدرت أميركا وبريطانيا وتحالفهما العسكري "حارس الرخاء" وتحالف "اسبيدس" الاوروبي، الخميس (25 ابريل) بيانات متزامنة وصادمة للمراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، أكدت اعلانات جماعة الحوثي الانقلابية، بشأن هجماتها المتواصلة بزعم "دعم فلسطين واسناد مقاومتها".

وتواصل جماعة الحوثي، منذ منتصف اكتوبر الماضي، تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه الكيان الاسرائيلي، وتحديدا ميناء إيلات (ام الرشراش)، حسب تأكيد ناطق جيش الكيان، بالتوازي مع هجمات بحرية "لمنع مرور سفن الكيان الاسرائيلي والمرتبطة به والمتجهة إليه".

بالتوازي، تواصل امريكا وبريطانيا تنفيذ عمليات عسكرية بالبحرين العربي والاحمر للتصدي لهجمات الحوثيين ابتداء من 19 اكتوبر، وتنفيذ غارات جوية على اليمن بدأتها فجر الاثنين (12 يناير) بهدف "تقويض قدرات الحوثيين الصاروخية وانهاء هجماتهم البحرية" على سفن الكيان الاسرائيلي، ولاحقا السفن الامريكية والبريطانية.