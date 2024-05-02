انت الأن تتابع خبر “وضعت زميلها في أكبر موقف محرج”.. شاهدوا ماذا فعلت حسناء قناة الجزيرة إيمان عياد وتصرفها يحلقها بزميلها المطرود عبد الصمد ناصر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعلامية ايمان عياد، ظهرت من خلاله ببعض الهفوات الكوميدية.

إيمان عياد وخلال نقلها الحديث الى زميلها حمزة الراضي، نسيت اسمه مما تسبب في موجة ضحك كبيرة، حيث صمتت لحظة لنسيانها اسمه.

قبل أن يتدارك الأخير الــموقف بقوله “نسينا أن نكتب الاسم” وهو ما دفعهما للضحك، ونشرت عياد تعليقات طريفة وردتها حول المقطع في حسابها عـLـي “إنستغرام”.

فيما كشـ، ،ـف الراضي أن زميليه محمود مراد وعثمان آي فرح، أخطأ سابقا في ذكـ، ،ـر اسمه، إذ ناداه أحدهما عـLـي الهواء باسم “أحمد”. فيما رده الآخر بقول “حازم”، وتساءل: “ألهذه الدرجة اسمي صعب؟”.

وعلقت المذيعة السودانية في قناة “الجزيرة” نانسي محجوب، بموقف طريف متعلق بحمزة الراضي إذ ذكرت أن أحد زملائها عندما أراد تسلم دفة الكلام عنها في النشرة، قال لها: “شكرا حمزة”، وذلك بناء على الاسم المكتوب أمامه خطأ على الشاشة.