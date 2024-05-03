فتاة حسناء قام أصدقائها بممزحتها بغمس وجهها في كعكة عيد ميلادها..اتفرج ماذا حدث لها بسبب الدبوس!

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت فتاة لإصابة خطيرة في عينها بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في حفل عيد ميلادها.

ووفقا لقناة SHOT على "تليغرام" فإن فتاة قررت الاحتفال بعيد ميلادها، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب، لكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودا في زينة القالب بعينها اليمنى.

وبعد أن أدركت أنها تعرضت لإصابة قامت الفتاة بغسل وجهها مباشرة، وسارع الأصدقاء بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث رقدت للعلاج 6 أيام.

وبحسب الأطباء فإن الفتاة كانت محظوظة فلو كانت الإصابة أعمق بميلي متر واحد لكانت قد فقدت بصرها نهائيا.