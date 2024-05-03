انت الأن تتابع خبر "سبحان الله الرزاق".. لن تصدّق كم تبلغ ثروة اللواء فايز الدويري الخرافية والمفاجأة في ديانته التي أخفاها عن الجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري الإسم الأكثر تفاعلاً على محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، منذ ظهوره في قناة الجزيرة القطرية.

ويشارك الدويري في العديد من البرامج التلفزيونية، وخصوصًا في تحليل الأمور المتعلقة بنزاعات الشرق الأوسط، وتبلغ ثروته نصف مليون دولار أمريكي وفق مصادر إعلامية.

من هو اللواء فايز الدويري؟

ولد اللواء متقاعد فايز محمد حمدي الدويري لأسرة مسلمة في 3 مارس من عام 1952 ببلدة كتم في محافظة إربد بالأردن، واسمها باللهجة المحلية شتم، وتقع بين بلدتين أكبرهما الحصن والنعيمة، وله 7 أشقاء، منهم 4 ذكور و3 إناث.

وعاش فايز الدويري في أسرة تمتهن الزراعة وتربية الماشية، والتحق بمدرسة البلدة حتى الصف السادس الابتدائي.

توفيت والدته بالسرطان حينما كان بالصف الخامس الابتدائي عام 1963، فنشأ لديه نوع من الإرادة والتصميم على تحقيق ذاته وحلم والدته.

درس الثانوية في الحصن، ثم تم قبوله في الجامعة الأردنية بتخصص المحاسبة، ولكن تم قبوله بالكلية العسكرية في أكتوبر 1970.

بعد إتمام الدراسة العسكرية بين في عام 1973، تخرج فايز الدويري برتبة ملازم ثان، والتحق بسلاح الهندسة الملكي.

شارك فايز الدويري ي في عملية نزع الألغام على الحدود الأردنية السورية.