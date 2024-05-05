قصف مدينة ايلات!..أول دولة خليجية تشن من أراضيها هجوماً عسكرياً مباشراً على اسرائيل بطائرات حربية مسيرة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني في البحرين، محمد العباسي، أن "سرايا الأشتر" التي سبق أن صنفتها البحرين تنظيمًا إرهابيًا، تمارس أنشطتها خارج البحرين.

وقال العباسي خلال بيان، أن دولا عدّة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة قامت كذلك بتصنيف "سرايا الأشتر " كيانًا إرهابيًا.

وكانت "سرايا الأشتر" التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في البحرين أنها استهدفت مواقع إسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على ساحل البحر الأحمر بالطائرات المسيرة.

وذكرت السرايا "المصنفة منظمة إرهابية في البحرين" أن العملية تمت في الـ 27 من الشهر الماضي نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، وفق البيان