انت الأن تتابع خبر المقطع لأصحاب القلوب القوية...سعودي يربي نمر في منزلة ..وما فعله به عندما شعر بالجوع مؤلم للغاية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن درس مؤلم تعلمه رجل عن سلوك الحيوانات البرية، حيث كان يداعب فهدًا فضربه الحيوان بمخالبه على وجهه، مما أثار جدلًا بين المشاهدين.

وحسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية،

نشر مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يُدعى "نعمان حسن" الفيديو تحت عنوان "هجوم الفهد". يُظهر الفيديو الرجل وهو جالس مع شخص آخر وبينهما فهد. وبينما كان الرجل يربت على رقبة الفهد ويداعبه، ضربه الفهد بقوة على أذنه وجانب وجهه. تراجع الرجل على الفور إلى بر الأمان، ونهض من مكانه مبتعدًا عن الفهد، بينما توجه نحو الكاميرا التي كانت تلتقط المشهد وهو يضحك ويقول: "لا لا.. إنها ضربة ودية جدًّا.. انظروا"، بينما يرد عليه شخص بالعربية: "لا ما في شيء".

وأثار الفيديو الكثير من التعليقات