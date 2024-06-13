إعلان سعودي عاجل ومفاجئ بشأن صلاة عيد الأضحى 1445

الرياض - محمد الاطلسي - بينت وزارة الشؤون الإسلامية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في هذه السنة، وهي كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الدمام الساعه 5:35 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الظهران الساعة 5:35 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في رأس تنورة الساعة 5:35 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الجبيل الساعة 5:37 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القطيف الساعة 5:36 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في بقيق والأحساء الساعة 5:38 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في النعيرية الساعة 5:41 صباح.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في حفر الباطن الساعة 5:50 صباح.



أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن مواعيد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة وهي عند الساعة 6:07 وذلك بعد ربع ساعة من شروق الشمس صباح العيد.