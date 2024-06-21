لم يكن متوقع ..تحرك عسكري أمريكي لحسم التعامل مع الحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - أعربت وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاجون- يوم الاربعاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واصفةً إياها بـ"أعمال إرهاب صريحة".

جاء ذلك في بيان صادر عن البنتاجون، أكد فيه أن الولايات المتحدة تدرس بشكل جاد خطوات حاسمة للتعامل مع هذه التهديدات المدعومة إيرانيا

يأتي هذا البيان بعد تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات حوثية هذا الأسبوع، ما أدى إلى غرق إحداهما.

وتمثل هذه الحوادث "نمطًا مقلقًا" في أنشطة الحوثيين الذين "يُعرّضون سلامة وأمن البحارة والتجار في المنطقة للخطر".

وشدد البيان على أن هذه الهجمات لا تخدم القضية الفلسطينية ولا علاقة لها بأي شكل من الأشكال، بل تُلحق الضرر بالمواطنين اليمنيين وتُعيق وصول المساعدات الإنسانية.