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وردنا الآن : الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة من الأسرة الحاكمة

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الديوان الملكي السعودي الأربعاء، وفاة والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

 

 

وأضاف الديوان الملكي السعودي أنه سيصلى علي الفقيده يوم غد الخميس الموافق 21 / 12 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع الديوان الملكي: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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