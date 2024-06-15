الرياض - محمد الاطلسي - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً هاما يقضي بسحب وانهاء عقد عملية صيانة ونظافة وتشغيل 65 مسجداً وجامعاً بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض.

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

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ووفق صحيفة سبق السعودية، فإن هذا القرار يأتي نتيجة تدني نسبة الأداء من قبل إحدى المؤسسات المقاولة التي لم تتعامل بجدية مع بنود العقد برغم إنذارها ثلاث مرات متتالية .

كما وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي بطرح عملية المشروع فوراً في منافسة عامة وهي تحت إجراء الترسية.

وجاء قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإنهاء عقد عملية صيانة وتشغيل 65 مسجداً وجامعاً بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض المبرم مع إحدى المؤسسات وذلك استناداً على الفقرة ( أ - 2 ) من المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومصادرة الضمان البنكي النهائي استناداً للمادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتضمن القرار الحجز على مستحقات المقاول لحين إجراء المحاسبة النهائية على المشروع.

وجاء في القرار أنه وبالرغم من إنذار المؤسسة ثلاث مرات متتالية في تقرير الأداء الشهري ولعدم قدرته على الالتزام ببنود العقد فقد تم إنهاء العقد حسب الأنظمة.

كما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة علي أنها تولي أهمية بالغة بالعناية والاهتمام ببيوت الله ولن تتوانى في أخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية والقانونية في كل من يفرّط أو يقصر أو يتهاون أو يخلّ ببنود عقود صيانة بيوت الله - عز وجل - وأنها ماضية في رصد ومحاسبة المقصرين وتطبيق الأنظمة بحقهم