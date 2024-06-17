في ثاني أيام العيد..الريال اليمني يفاجئ الجميع هذه اللحظة بسعر جديد امام العملات الأجنبية بصنعاء وعدن

الرياض - محمد الاطلسي - سوف نتعرف من خلال السطور التالية على أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من صنعاء وعدن وحضرموت خلال تعاملات اليوم الأثنين 17 حزيران، 2024، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية.

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

في عدن:

دولار امريكي = 1822 : 1809

ريال سعودي = 477 : 475

في حضرموت:

دولار امريكي = 1822 : 1809

ريال سعودي = 477 : 475

في صنعاء:

دولار امريكي = 522 : 524

ريال سعودي = 138.5 : 139

يورو = 642.06 : 646