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خبر سار ولأول مرة من مسقط حول أمرٍ مهمٍّ للغاية يُسعِدُ كُلَّ اليمنيين !.. تفاصيل عاجلة

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الرياض - محمد الاطلسي - بدأ المبعوثُ الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتصالاته بجميع الأطراف، بدءًا بدول التحالف والمكونات اليمنية التابعة له، وكذلك بحكومة صنعاء الانقلابيه ؛ بشأن ترتيبات لعقد جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي

 

 

 

 

 

 

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

 

 

 

 

 

 

وقالت مصادر مطلعة: إن مكتبَ المبعوث الأممي بدأ ترتيباتٍ لعقد جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية الخاضعة للتحالف السعودي  والحوثيين .

 

 

وتوقَّعت أن تُعقَدَ المفاوضاتُ في العاصمة العُمانية مسقط مطلع يونيو المقبل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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