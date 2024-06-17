خبر سار ولأول مرة من مسقط حول أمرٍ مهمٍّ للغاية يُسعِدُ كُلَّ اليمنيين !.. تفاصيل عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ المبعوثُ الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتصالاته بجميع الأطراف، بدءًا بدول التحالف والمكونات اليمنية التابعة له، وكذلك بحكومة صنعاء الانقلابيه ؛ بشأن ترتيبات لعقد جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

وقالت مصادر مطلعة: إن مكتبَ المبعوث الأممي بدأ ترتيباتٍ لعقد جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية الخاضعة للتحالف السعودي والحوثيين .

وتوقَّعت أن تُعقَدَ المفاوضاتُ في العاصمة العُمانية مسقط مطلع يونيو المقبل.