اتفرج هذه الشابة السعودية نالت إعجاب الفيفا بذكائها ومنحتها لقباً لأول مرة يمنح لامرأة ..المفاجأة الصادمة ما ستفعله الفتاة بهذا اللقب !

الرياض - محمد الاطلسي - حصلت الشابة السعودية عنود الأسمري على الشارة الدولية للتحكيم ، والتي قدمتها لها الفيفا، لتكون بذلك أول حكم كرة قدم للسيدات في تاريخ المملكة ، وبذلك خطت اسمها على تاريخ الكرة في المملكة وسطرته في أعلى القائمة.

وقد كشفت صحف رياضية عن أنه تم اختيار الأسمري لتكون حكمة دولية لدى الفيفا لتصبح أول امرأة سعودية تحصل على هذا اللقب، وكانت هي أيضا الحكم الرابع في نهائي دوري السعودية لكرة القدم للسيدات الموسم الفائت.

الجدير بالذكر أن عنود الأسمري كانت قد بدأت في مجال التحكيم عام 2018 ولديها مشاركات كثيرة في مجال التحكيم الرياضي