دوله عربية تسمح للمرأة بالزواج بأكثر من رجل وتمنع الرجل من تعدد الزوجات!..المفاجأة من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - مما لا شك فيه أن تعدد الزوجات في الشريعة الاسلامية هو أمر محرم بشكل مطلق وهذا بسبب اختلاط الانساب والاعراق وفي نفس الوقت من الممكن أن يقوم الرجل بالزواج من أكثر من زوجة بحد أقصى أربع زوجات، وفي تلك الحالة يتم تسجيل الطفل باسمه، ولكن هل كنت تعرف من قبل أن هناك دولة عربية تسمح بتعدد الأزواج، هذا الامر ما قد تم انتشاره خلال الفترة القليلة الماضية.

الدول التي تسمح للمرأة بالزواج بأكثر من رجل

كما ذكرنا ان تعدد الازواج هو امر محرم في الإسلام ولكن في حالة ان الزواج تم بعد الاطلاق او بعد وفاة الزوج يعتبر هو امر طبيعي وحسب ما قاله المحامي التونسي منير بن صالحة اكد انه حسب القانون التونسي سوف يتم معاقبة الرجل التونسي الذي يتزوج بأكثر من امرأة، ومن ناحية اخرى لا يوجد قانون واحد او نص واحد في القانون او اي عقوبة قد تم فرضها على المرأة التي من الممكن ان تفعل ذلك ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الخبر.

بعد تصريحات المحامي منير بن صالحة قد انتشر على قنوات التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة تونسية وهي الحجة سندس وأكدت انها شوف تكون اول امرأة تتزوج من رجلين في آن واحد وهذا ما قد أثار جدلاً واسعاً على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي في خلال الآونة الأخيرة.