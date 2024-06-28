وزارة الحج والعمرة تعلن رسمياً موعد فتح العمرة بعد الحج.. وكم مدة صلاحية التأشيرة

الرياض - محمد الاطلسي - تحرص المملكة على كل ما يتعلق بالحج والعمرة، خاصةً مع اقتراب موسم الحج، حيث تقوم وزارة الحج والعمرة بتحديد مدة معينة لتأشيرة العمرة، كما أعلنت عن موعد فتح العمرة بعد انتهاء موسم الحج، ومن خلال موقعنا سنتعرف على كافة التفاصيل حول الموضوع.

متى تفتح العمرة بعد الحج

تبدأ رحلات الحجاج من وإلى المملكة خلال موسم الحج من اليوم التاسع من شهر مايو حتى اليوم العاشر من شهر يونيو، وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد فتح أداء مناسك العمرة للزوار والمواطنين، حيث أن العمرة تكون متاحة على مدار العام إلا في أيام الحج.

أي يبدأ موسم الحج من اليوم التاسع من ذي الحجة وينتهي اليوم الثالث عشر، ومنها يعود فتح العمرة مرة أخرى يوم 1 يوليو 2024

مدة صلاحية تأشيرة العمرة

قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد المدة التي يُمكن خلالها أن تكون تأشيرة العمرة سارية، على أن تكون فترة الصلاحية هي ثلاثة أشهر من تاريخ دخول المعتمر إلى المملكة:

يعد هذا القرار من الخطوات الهامة التي تعمل على تنظيم وتيسير أداء مناسك العمرة على المعتمرين.

حيث يُمكنك لهم الاستفادة من فترة التأشيرة بالكامل بما يشمل الأعمال التعبدية والزيارات الدينية.

كما حددت الوزارة صلاحية التأشيرة حيث يجب أن تنتهي قبل يوم 15 ذي القعدة من كل عام هجري، استعدادًا منهم إلى موسم الحج.

طريقة التقديم على طلب تأشيرة العمرة

أطلقت وزارة الحج والعمرة منصة نُسك لتسهيل خدمات الحج والعمرة على المعتمرين والحجاج، حيث يُمكنك الحصول على تأشيرة العمر بخطوات بسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة نُسك الإلكترونية

النقر على تبويب "إصدار تصريح أداء عمرة".

تحديد الدولة.

تحديد الجنسية.

الاختيار بين الإقامة الدائمة في بلدك أو الاستقرار في بلد أخرى.

الضغط على التقديم على التأشيرة الإلكترونية.

استكمال الخطوات وكتابة البيانات المطلوبة بدقة وعناية.

النقر على عرض مزودي الخدمة من المؤسسات المؤهلة لإصدار تأشيرة السياحة.

تحديد نوع الباقة المناسبة من بين الاقتصادية، الممتازة أو كبار الشخصيات.

النقر على الموافقة والانتظار حتى تصلك التأشيرة على البريد الإلكتروني.

تهتم المملكة بكل ما يخص الحج والعمرة، بهدف تأمين بيئة مناسبة للمعتمرين والحجاج للاستفادة بأقصى قدر أثناء الوجود بالدولة.