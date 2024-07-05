توقعات برج الجوزاء لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجوزاء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء لشهر يوليو 2024

يجلب لك هذا الشهر آمال كثيرة وتطورات مميزة فالأجواء إيجابية، وقد تجد الحلول المناسبة فالمشتري ببرجك يدعمك ويزيد من فرصك لتحقيق المكاسب والأرباح التي تؤمن لك باباً للرزق أو دخل، وربما فرصة عمل إذا كنت تبحث عنها، وذلك اعتباراً من تاريخ ٥.

الكثير من مواليد الجوزاء يخوضون تجارب مميزة في هذا الشهر، ويسعون لاستعادة عافيتهم المالية، ولكن من الضرورة ان تكون واقعياً، ولا تستسلم لوعود أو توقعات غير موثوقة أو أشخاص قد لا يكونوا محلاً للثقة.

الكواكب في هذا الشهر داعمة، فتنشط علاقاتك وتتيح لك الانفتاح على بعض الأوساط الاجتماعية الجديدة اعتباراً من تاريخ ١١، حيث تزداد الحركة المتواصلة والنشاط والاتصالات المكثفة وأيضاً تتحسن الأوضاع والعلاقات العائلية، وربما يتاح للبعض لقاء عائلي بعد غياب أو حدث سار وربما مصالحات.

تحقق هذا الشهر شهرة وانتشار، ستحاول تطوير مهاراتك، وتحظى بتواصل رائع، وربما أسفار أو تعامل مع علاقات خارجية وبعيدة عنك بالموقع.

هناك خطوات جدية نحو تغيير قد يطال أوضاعك العاطفية أيضاً، فتستعيد المشاعر المميزة، وتتجاوب مع الفرح من جديد. وإذا كنت مرتبط فستنعم باستقرار عاطفي بعد فترة من البرود حيث تتوصل لفصل بين المصالح والعلاقات. قد تلعب العلاقات العائلية دوراً في خياراتك العاطفية.

تشعر بكل هذا التحسن حتى بمجالك العملي حيث تنال أرباح، وتنهي بالأيام الأخيرة من الشهر أوراق أو معاملات بداعي سفر، أو تغلق مرحلة دراسية، وربما تنتهي من وضع قانوني أو إداري.

اعتباراً من تاريخ ٢٠ ستتحرر من متاعب صحية وخسارات طالت بعض علاقاتك أو ربما نزاعات أثرت على مسيرتك فانتقال كوكب المريخ لبرجك يزوّدك بالطاقة والحماس والقدرة على المواجهة، ولكن إذا كنت بصدد اتخاذ قرارات فادرسها جيداً دون اندفاع أو تسرع وحاول التحلّي بالصبر دون الوثوق بأشخاص لم تجرّبهم من قبل.

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