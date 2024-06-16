ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - رمي جمرة العقبة الكبرى

يرمي ضيوف الرحمن جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى، وسط ترديد التلبية بين جموع الحجيج.





وكان قد توافد حجاج بيت الله الحرام، منذ الصباح الباكر أمس على جبل عرفات في مشهد تقشعر منه الأبدان، حيث يباهي الله بالحجاج ملائكته، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ يَزْهُو وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: قَدْ غَفَرْتُ لهم".

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