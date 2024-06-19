للتخلص من الملل.. كيفية زيادة سرعة الإنترنت في إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - بالتزامن مع إجازة العيد، يشكو البعض بسبب بطء سرعة الإنترنت وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين أو مشاهدة الأفلام أو الاطلاع على السوشيال ميديا.





ويبحث الأفراد عن أكثر الطرق التي تساعد في زيادة سرعة شبكة "Wi-Fi" للتخلص من الشعور بالملل في الإجازة.

وكشف خبراء التقنية عن أفضل الطرق التي تساعد في زيادة سرعة الإنترنت، ومنها:

-الاقتراب من جهاز توجيه Wi-Fi:

يعد من أسهل الطرق لتعزيز سرعة الـ Wi-Fi، هو الاقتراب من جهاز توجيه الـ Wi-Fi الخاص بالمستخدم، مع التأكد من عدم وجود جدران سميكة بين هاتفك والراوتر.

-إعادة تشغيل الواي فاي:

يلجأ البعض إلى حل إغلاق الراوتر وإعادة تشغيله عند بطء سرعة الإنترنت، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصلاح سرعة النت البطيئة.

-تحديث الهاتف:

نصح الخبراء بضرورة تحديث الهاتف، لتنشيطه وإعادة توصيله بجهاز الواي فاي.

-البحث عن الفيروسات:

يمكن أن تتسبب البرامج الضارة في الجهاز الخاص بك إلى بطء سرعة الإنترنت، لذا يمكن استخدام برنامج الأمان لفحص الجهاز الخاص بك.

-الاشتراك في باقة مناسبة:

يجب متابعة استخدام الإنترنت وخصوصا عند تشغيل الفيديوهات أو تحميلها، وذلك يتوقف على الاستخدام الشخصي، فلا بد الاشتراك بباقة مناسبة.