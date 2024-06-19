سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى لليوجا السبت المقبل

وموضوع الاحتفالية هذا العام هو "اليوجا من أجل الذات والمجتمع"، وهي دعوة لاستكشاف قوة التغيير التي يمكن أن تحققها اليوجا على المستوى الشخصي والمجتمعي، كما يتم تنظيم الفعاليات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة القاهرة.
واعترافًا بما تتمتع به اليوجا من قبول عالميا، أعلنت الأمم المتحدة يوم 21 يونيو من كل عام يومًا عالميًا لليوجا، وكان ذلك في 11 ديسمبر 2014.
وكانت الهند قد اقترحت مشروع قرار إعلان اليوم العالمي لليوجا، والذي أيدته 175 دولة من الدول الأعضاء، كانت منهم جمهورية مصر العربية.
يعد هذا القرار الذي تبنته الأمم المتحدة نفسها اعترافا بأهمية وفوائد اليوجا، وكان الهدف من هذا القرار زيادة الوعي بالفوائد القيمة لليوجا وتشجيع تبني نمط حياة صحي وسلمي يعتمد على اليوجا.
وتدعو السفارة جميع محبي اليوجا للانضمام إلينا في الفعالية التي ستقام للاحتفال باليوم العالمي العاشر لليوجا 2024 في القاهرة.
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