اكتمال «بدر ذي الحجة» السبت المقبل.. والعام الهجري الجديد يبدأ 7 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن يوم السبت المقبل سيشهد اكتمال القمر "بدر ذي الحجة" في الساعة الثالثة و9 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك يكون بداية العام الهجري الجديد 1446 يوم الأحد 7 يوليو القادم فلكيا.





وأشار "تادرس"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، إلى أن القمر في ذلك اليوم تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأوضح أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

ونوه إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها "قمر الفراولة"، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يعرف أيضا بـ "القمر الوردي وقمر العسل".

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.