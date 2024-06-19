وأشار "تادرس"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، إلى أن القمر في ذلك اليوم تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.
وأوضح أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.
ونوه إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها "قمر الفراولة"، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يعرف أيضا بـ "القمر الوردي وقمر العسل".
وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتمال «بدر ذي الحجة» السبت المقبل.. والعام الهجري الجديد يبدأ 7 يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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