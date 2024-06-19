في أيام الإجازة المتبقية.. أنشطة يجب أن تقوم بها مع طفلك

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جدة - نرمين السيد - الآباء والأبناء
آخر أيام العيد
ولكن مع مرور أيام العيد، يبدأ البعض وخصوصا الصغار في الشعور بالملل، والرغبة المستمرة في قضاء وقت من المرح واللعب مع الأهل.
ويجب على الوالدين استغلال الأيام المتبقية من إجازة العيد في مشاركة الأبناء بالأنشطة المختلفة.
أنشطة مع الأبناء
وتعتبر فترة العيد من أكثر الأوقات التي يمكن استغلالها لتكوين ذكريات مع الأبناء مليئة بلحظات الفرح والمرح.
ومن بين الأنشطة التي من الممكن الاستعانة بها للاحتفال مع الأطفال في العيد:
-الذهاب للملاهي:
لا تكتمل فرحة العيد بالنسبة للأطفال بدون الذهاب إلى الملاهي والأماكن المخصصة للألعاب، ومشاركتهم المرح وحضور مسرح للأطفال وقضاء الأوقات الممتعة.
-ممارسة الأنشطة الرياضية:
خلال أيام العيد، يجب على الآباء استغلال فترة الإجازة في مشاركة أبنائهم للأنشطة البدنية، لأجل تعود الطفل على ممارسة الرياضة وجعلها روتين يومي لهم.
-السفر:
يحتاج الأطفال أيضا لوقت من الراحة وتغيير الروتين من وقت لآخر، لذا يمكن استغلال إجازة العيد، لتوفير فرصة للسفر وزيارة الأماكن الجديدة المفضلة.
-قراءة القصص المثيرة:
خلال الأيام العادية يصعب على الآباء مشاركة الأبناء في قراءة القصص المثيرة لهم، لذا يمكن استغلال الإجازة للقيام بذلك النشاط الممتع.
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