تعرف على المكان الذي ولد فيه النبي ﷺ (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - المكان الذي وُلد فيه النبي ﷺ
المكان الذي ولد فيه النبي
وقال الإعلامي الدكتور محمد عبوده، عبر الصفحة الرسمية لقناة الناس على "فيسبوك"، إن كثير من الروايات تقول إن هذا المكان الذي ولِد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مضيفًا أن هذا المكان يُسمى مكتبة مكة حاليًا، وكان قديمًا يسمى "شعب بني هاشم"، وهو الذي ولِد فيه رسول الله صلى الله عيله وآله وسلم.
وأوضح عبوده أن الروايات اختلفت في تحديد النقطة بالضبط، لكن كثيرًا منها ذكرت أن هذا هو مكان ميلاد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
وأشار إلى أن هذا المكان يقع في الجه الشرقية للحرم الشريف، وإذا نظرنا في الخلف أيضًا نجد الحرم الشريف.
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