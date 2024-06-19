تعرف على المكان الذي ولد فيه النبي ﷺ (فيديو)

نشرت قناة الناس مقطع فيديو يُظهر المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.





المكان الذي ولد فيه النبي

وقال الإعلامي الدكتور محمد عبوده، عبر الصفحة الرسمية لقناة الناس على "فيسبوك"، إن كثير من الروايات تقول إن هذا المكان الذي ولِد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مضيفًا أن هذا المكان يُسمى مكتبة مكة حاليًا، وكان قديمًا يسمى "شعب بني هاشم"، وهو الذي ولِد فيه رسول الله صلى الله عيله وآله وسلم.

وأوضح عبوده أن الروايات اختلفت في تحديد النقطة بالضبط، لكن كثيرًا منها ذكرت أن هذا هو مكان ميلاد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.

وأشار إلى أن هذا المكان يقع في الجه الشرقية للحرم الشريف، وإذا نظرنا في الخلف أيضًا نجد الحرم الشريف.