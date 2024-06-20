تقرير أمريكي يكشف عن وفاة 2000 طفل كل يوم.. اعرف السبب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مخاطر تلوث الهواء - صورة تعبيرية

ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية أن تقريرا أمريكيا أكد أن تلوث الهواء مرتبط بوفاة نحو 2000 طفل في العالم كل يوم.





وأشار التقرير الصادر عن معهد التأثيرات الصحية بـ الولايات المتحدة، إلى أن قرابة 2000 طفل، يموتون يوميًا؛ بسبب مشاكل صحية مرتبطة بتلوث الهواء. ولفت التقرير إلى أن مشكلة تلوث الهواء تعد، حاليا، ثاني أكبر عامل خطر للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التعرض لـ تلوث الهواء ساهم في وفاة 8 ملايين شخص أي حوالي 12% من جميع الوفيات في عام 2001. وكشف التقرير الأمريكي عن أن هذه الكارثة تعني أن تلوث الهواء تجاوز استخدام التبغ، وسوء التغذية ليصبح ثاني عامل خطر رئيس للوفاة المبكرة في العالم بعد ارتفاع ضغط الدم، وخصوصا عند الأطفال الصغار.

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