ما حكم الأمور التي تركها النبي دون أحاديث شريفة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الشيخ عويضة عثمان

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم الأمور التي تركها النبي الكريم؛ محمد، صلى الله عليه وسلم دون بيان في أحاديثه النبوية الشريفة.





وقال خلال حديثه لقناة الناس الفضائية، إن النبي الكريم كان من رحمته أن يترك بعض الأمور غير نسيان لها؛ مخافة أن يشق على أمته، أو أن تُفرض عليهم، وهذا ليس معناه أننا يجب علينا تركه. تابع الفيديو من هنا ولفت إلى أن هذا السلوك النبوي القويم يعلم الداعية أنه لا يركز على تبليغ الشيء بقدر ما ينظر إلى مردود هذا الشيء عند الناس، مشددا على أن قراءة الواقع لابد وأن يعرفه كل داعية إلى الله.

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