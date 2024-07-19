خبير: مئات ملايين الدولارات خسائر في كل دقيقة بسبب عطل مايكروسوفت

قال هشام الناطور، مختص بالتطوير التكنولوجي، إن كل دقيقة تأخير في إصلاح العطل تكبد خسائر بمئات ملايين الدولارات.





وأضاف في مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شركة مايكروسوفت بمكانتها العالمية، لا تحتاج أكثر من ساعة للوصول إلى إصلاح ومعالجة هذا العطل سواء كان عطلا فنيا أو هجوم سيبراني.

وأوضح أن هذا العطل يؤثر على مايكروسوفت نفسها وسيقلل من أسهمها وسمعتها، وكلما تأخر الإصلاح سيزيد الأمور صعوبة ويقلل الثقة بالشركة.

وشدد على أنه لم يتم الكشف عن أسباب العطل بشكل دقيق حتى الآن، ووقوع العطل على هذا النطاق الواسع من الممكن أن يكون على مستوى نظام التشغيل العالمي، ومن الممكن أن يكون له علاقة بمايكروسوفت واحتمالية تعرضها لهجوم سيبراني أو خطأ بشري لكن على الأرجح هو هجوم سيبراني.