بعد تعرضهم لعطل تقني.. استهزاء روسى بأنظمة الأمن الإلكتروني بأوروبا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - مراسل القاهرة الإخبارية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن هناك حالة من الاستهزاء من قِبل الشعب الروسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحدث في الغرب وتحديدًا في عدد من الدول الأوروبية.





وأضاف مشيك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشارع الروسي يرى أن إيجابيات العقوبات التي فرضت على روسيا بعد العملية العسكرية بدأت تظهر الآن، خاصة أن روسيا ومنذ بدء العملية العسكرية وبدء الغرب بفرض العقوبات التجأت إلى أنظمة داخلية روسية محلية وابتعدت عن الأنظمة الخارجية ولعل ما حصل اليوم من استمرار عمل المطارات الروسية وعدم تعرضها وتأثرها بالخلل الذي أصاب Microsoft، هو رؤية أو تأكيد على رؤية النظر الروسية بأنه يجب استبدال الأنظمة الخارجية بأنظمة روسية محلية الصنع. وأوضح أن الجانب الروسي يؤكد على عدم تأثره وعدم تعرضه إلى أي خلل كما حصل في عدد من الدول الأوروبية، والسكك الحديدية في الأراضي الروسية ما زالت تعمل وفق جدولها الطبيعي، إضافة أيضًا إلى أن الأنظمة المصرفية الروسية تعمل وفق عملها الطبيعي ولا يوجد أي خلل في النظام المصرفي الروسي.

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