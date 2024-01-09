نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إغاثي الملك سلمان" يوزّع سلالًا غذائية على 300 أسرة في رفح جنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجرى أمس توزيع سلال غذائية للنازحين في احدى المدارس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 1.300 فرد بواقع 300 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.