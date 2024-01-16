نائب أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، يرافقه منسوبو الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة إبراهيم المطير.

واطلع سموه، خلال الاستقبال على أعمال وجهود الهيئة في تقديم إحصائيات السكان والمساكن على مستوى المملكة وما يخص منطقة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها.

كما استمع إلى شرح عن دور الهيئة في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لتطوير المنطقة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم والمعلومات التي توفرها للإسهام في تنمية وتطوير المناطق كافة.