منصة مدرستي كادر الطلاب 1445 خطوات تسجيل الدخول schools.madrasati.sa لحل الواجبات

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رياض - احمد صلاح - استطاعت منصة مدرستي كادر الطلاب أن تحقق نجاحات كبيرة منذ تدشينها قبل أربعة أعوام، حيث عملت المنصة على تقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين والمعلمات، من إرسال المهام للطلاب و حل الواجبات عبر المنصة وتقديم المهام التي تسند للطلاب، يقدم الكادر التعليمي الدروس للطلاب عبر منصة مدرستي في حال تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية أو بإحدى الأسباب التي يتم تعليق الحضور إلى المدارس وتحويل الدراسة عن بعد، وأُسندت لإدارات التعليم في جميع المناطق السعودية تعليق الدراسة الحضورية بما يتناسب مع الحالة .

منصة مدرستي كادر الطلاب 1445-2024

يواجه أولياء الأمور والطلاب في بعض الأيام مشاكل في تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية، والمخصصة لتقديم الواجبات الإلكترونية التي يتم إضافتها من قبل المعلمين والمعلمات .

خصصت وزارة التعليم منصة مدرستي الإلكترونية للدراسة عن بعد وتقديم الدروس عبر المزامنة بين الطلاب والكادر التعليمي، بحيث يتم إرسال روابط عبر المنصة للدخول الحصة التزامنية، عند الدخول لمنصة مدرستي الإلكترونية نشهد تغييرا في واجهة المنصة حيث تم فصل روضتي الخاصة بأطفال الروضة، ومدرستي الطلبة والكادر التعليمي، نظام نور لأولياء الأمور والمعلمين .

خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa

أعلنت وزارة التعليك السعودية عن الخطوات الصحيحة لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطلاب وذلك كالآتي :

فتح منصة مدرستي .

النقر على الطلبة والكادر التعليمي .

النقر على تسجيل الدخول.

يتم استخراج البريد الإلكتروني لحساب مايكروسوفت من خلال حساب ولي الأمر في تطبيق توكلنا.

إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لحساب مايكروسوفت .

النقر على التالي.

إدخال كلمة المرور الصحيحة .

حيث قامت وزارة التعليم من ربط حساب الطلاب في مدرستي مع حساب ولي الأمر في تطبيق توكلنا لاستخراج حسابات الطلاب التي قامت الوزارة بإنشائها لجميع الطلاب المواطنين والمقيمين في السعودية .