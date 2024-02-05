ما خطوات طباعة شهادة التصنيف المهني 1445 والشروط المطلوبة؟

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رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة العربية السعودية على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وذلك من خلال تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة العاملين فيها ومن أهم المعايير التي تحرص المملكة على الالتزام بها في هذا المجال هو التصنيف المهني للعاملين في المجال الصحي، ويهدف التصنيف المهني إلى تحديد مستويات الكفاءة المهنية للعاملين في المجال الصحي، وذلك من خلال تقييم المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات المهنية ويتم التصنيف المهني من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تقوم بإصدار شهادة التصنيف المهني للمهنيين الصحيين الذين اجتازوا معايير التصنيف.

خطوات طباعة شهادة التصنيف المهني

يمكن للعاملين في المجال الصحي الذين حصلوا على شهادة التصنيف المهني طباعتها من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام أولا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام رقم الهوية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “شهاداتي”.

اختيار شهادة التصنيف المهني.

النقر على أيقونة “الطباعة”.

شروط طباعة شهادة التصنيف المهني

يتعين الامتثال لمجموعة من الشروط والضوابط للحصول على بطاقة التصنيف المهني والتسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يشترط الالتزام بجميع الشروط المحددة والتي تشمل النقاط التالية:

يتطلب من المتقدم تقديم شهادة مؤهله العلمي، مع ذكر مكان وتاريخ الإصدار، وتفصيل التخصص والمسمى الوظيفي.

كما يشترط تقديم درجة البكالوريوس مع التوثيق، وإذا كان هناك شهادات إضافية بعد البكالوريوس، يجب تقديمها بعد التوثيق.

في حال حصول المتقدم على شهادته خارج السعودية، يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

تتطلب البطاقة المهنية شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول، والتي يجب أن تكون مُصدقة وصادرة من جهة رسمية معتمدة في المملكة.

كيفية الحصول على تنصيف الهيئة للتخصصات الصحية

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك مثل تصنيف الأطباء وأطباء الأسنان: