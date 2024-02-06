متطلبات منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية 1445

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رياض - احمد صلاح - بهدف دعم الطلاب والطالبات حول العالم يوفر الديوان الملكي السعودي منحة دراسية لتحفيزهم على الابتكار والتميز في شتى الميادين، اللافت في هذه المنحة أنها متاحة للطلاب المتميزين من كافة الجنسيات وليست حكرًا على السعوديين وحسب، يلزم توافر مجموعة من الشروط للتأهل لنيل هذه المنحة المقدمة من الديوان الملكي للاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة وشروط الاستحقاق وإجراءات التقدم لها يرجى متابعة المعلومات التي ستُعرض لاحقًا.

المعايير اللازمة للتأهل لمِنح الديوان الملكي التعليمية

يطلب من الفرد الراغب في الحصول على منحة دراسية مقدمة من القصر الملكي والموجهة لتحفيز الابتكار والتميز الإبداعي، تحقيق مجموعة من المعايير الأساسية وهذه المعايير تشتمل على:

يجب على المتقدمين لمنحة الديوان الملكي السعودي أن تكون نسبتهم التراكمية لا تنخفض عن ستين بالمائة ليتم قبولهم.

يرجى تقديم جميع الوثائق والملفات المعنية التي يتوجب على المتقدم تأمينها.

يتعين تقديم طلب الحصول على المنحة باللغة العربية الفصيحة.

من المهم أن يقوم الطلاب بتدوين كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل كامل لكي تتمكن الإدارة من تحليل ومعالجة المعلومات التي تم تقديمها بكفاءة.

عند استقبال استمارة الطلب ينبغي إكمال المعلومات المطلوبة باللغة العربية الرسمية وتحديد اسم الجامعة والكلية التي ينوي المتقدم الانتساب إليها للدراسة.

طريقة تقدم طلب للحصول على منحة تعليمية تابعة للديوان الملكي

عليك الالتزام بالإجراءات التالية لكي تكون قادرًا على تقديم طلب للحصول على منحة من الديوان الملكي السعودي، وتتضمن هذه الإجراءات: