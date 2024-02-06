جامعة تبوك تفتح باب التوظيف لمهنيين في القطاعات الصحية والفنية

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رياض - احمد صلاح - في خطوة تهدف إلى تعزيز كادرها الوظيفي ودعم الكفاءات المتخصصة، أعلنت جامعة تبوك عن توافر فرص عمل شاغرة في مجموعة متنوعة من الوظائف الصحية والفنية، تأتي هذه الفرص ضمن إطار العمل بنظام العقود للوظائف الرسمية، موجهة نداءها للمتخصصين المؤهلين الذين يبحثون عن فرص لتطوير مسارهم المهني والإسهام في القطاع التعليمي والصحي، هذا الإعلان يفتح الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الجامعة وتقديم خبراتهم في التخصصات المطلوبة، مؤكد على التزام جامعة تبوك بتوفير بيئة عمل تنافسية ومحفزة.

الفرص الوظيفية المتاحة في جامعة تبوك

محضر مختبر علوم، 3 وظائف متاحة للرجال.

محضر مختبر علوم، 5 وظائف متاحة للنساء.

فني هندسة كهربائية، 4 وظائف متاحة للرجال.

فني تدفئة، تهوية، وتكييف، وظيفة واحدة متاحة للرجال.

أخصائي تمريض، وظيفتان متاحتان للنساء.

بنظام العقودhttps://t.co/fzOu7U6E74

التخصصات المطلوبة

للتوظيف في جامعة تبوك تشمل:

الكيمياء العامة

الكيمياء الحيوية

تقنية القوى الكهربائية

تبريد وتكييف الهواء

التمريض والقبالة

الشروط الأساسية للتقديم على الوظائف المعلنة بجامعة تبوك

يجب على المتقدمين ألا يكونوا ملتزمين بأي عمل حكومي آخر.

الالتزام بالمؤهلات المحددة لكل وظيفة معلنة.

يسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط من بين الوظائف المتاحة.

يتوجب على المتقدمين القيام بعملية التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجامعة، ولن يتم النظر في أي طلبات تقدم بشكل يدوي.

في حال وجود أي تناقض بين المعلومات المقدمة والوثائق الرسمية، سيتم إلغاء الطلب.

يجب رفع جميع المستندات المطلوبة بوضوح عبر الرابط المخصص لهذا الغرض، حيث سيتم استبعاد أي مستندات غير واضحة، ناقصة، أو في حال عدم تقديم جميع الوثائق الإلزامية.

المتقدم لا يجب أن يكون قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة تزيد على سنة، أو تم فصله من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية.

الوثائق المطلوبة للتقديم على الوظائف في جامعة تبوك

نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخ إلكترونية من الشهادات العلمية والسجلات الأكاديمية.

نسخ إلكترونية من شهادات العمل المعتمدة، بما في ذلك مستندات تأكيدية من التأمينات الاجتماعية للمتقدمين من القطاع الخاص الذين يحتاجون إلى إثبات خبرة.

نسخة إلكترونية من الشهادات الصحية السارية.

نسخ إلكترونية من المعادلات الدراسية للشهادات المحصلة من خارج المملكة.

نسخة إلكترونية من شهادة الامتياز للمهن الصحية.

نسخة إلكترونية من بطاقة التصنيف المهني الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم للوظائف في جامعة تبوك