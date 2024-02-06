طرق الاستعلام عن صلاحية المركبات عبر منصة أبشر وتطبيق نجم 1445

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رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة الداخلية التابعة للمملكة خدمات عديدة للمواطنين من أهمها خدمة الاستعلام عن صلاحية المركبات عبر منصة أبشر المنصة الرائدة في المملكة والتي تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، كما أنه قد أتاحت إمكانية الإستعلام بشكل إلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر، الجدير بالذكر أن خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات الخدمة الأكثر بحثاً على محركات الإنترنت في المملكة لذا سوف نوضح بالخطوات كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة من خلال الفقرة التالية.

كيفية الاستعلام عن صلاحية المركبات

وفرت منصة أبشر الرقمية خدمة الاستعلام عن صلاحية المركبات من خلال الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة ومن ثم تنفيذ الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية وبعد ذلك تسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي للمستخدم من خلال منصة أبشر.

النقر على تبويب أبشر أفراد.

تسجيل دخول عبر تدوين الاسم وكلمة المرور.

إدراج رمز التحقق.

النقر على خيار خدمات المركبات.

وبعد ذلك يتم التوجه إلى تبويب الاستعلامات.

النقر على خيار صلاحية التأمين على المركبات.

تدوين كافة البيانات اللازمة والتي من ضمنها الرمز المرئي ورقم اللوحة الخاص بالمركبة ورقم الهوية الوطنية سارية المفعول.

بعد ذلك يتم النقر على خيار استعلام.

سوف تظهر للمستخدم كافة التفاصيل المطلوبة التي يرغب في معرفتها.

الاستعلام عن صلاحية المركبات عبر تطبيق نجم

ومن ضمن طرق الاستعلام عن صلاحية المركبات هو الاستعلام من خلال تطبيق نجم والذي يتم من خلال تنفيذ الخطوات التالية: