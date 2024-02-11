نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تجد فروع مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر مكتبة جرير واحدة من أبرز الوجهات لعشاق القراءة وعشاق التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. تجمع هذه السلسلة من المكتبات بين تشكيلة ضخمة من الكتب والمنتجات التكنولوجية، مما يجعلها المكان المثالي لتلبية احتياجات القراء والباحثين عن أحدث التقنيات. في هذه المقدمة، سنستعرض معًا مواقع فروع مكتبة جرير الموجودة في جميع أنحاء المملكة، مما يتيح للجميع الوصول السهل والمريح إلى هذه الوجهة الرائدة في عالم الثقافة والمعرفة.

نتناول فيما يلي عناوين فروع جرير في محافظات السعودية:

عناوين فروع مكتبة جرير بالرياض

في النقاط التالية سنقوم بعرض فروع المكتب التي تتواجد في الرياض:

حي الروضة في الرياض – طريق عمر عبد العزيز.

شارع الاحسان – حي الملز – الرياض.

طريق خريص – حي الريان – الرياض – مخرج 13.

طريق عثمان بن عفان – حي النرجس – الرياض: يوجد في طريق عثمان. بن عفان تقاطع الثمامة حي النرجس.

المجمعة: طريق الملك فهد – حي الفيحاء – المجمعة.

يرجى العلم أن مواعيد العمل في هذه الفروع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 11 مساء، ورقم التواصل مع هذه الفروع هو: 920000089

عناوين فروع مكتبة جرير بجدة

في النقاط التالية سنقوم بعرض جميع فروع المكتبة التي تتواجد في جدة:

الجامعة تاون سكوير – جدة.

تقع في شارع عبدالله سليمان – حي الثغر.

جرير مول – جدة.

موقعها في شارع الأمير سلطان – حي النعيم.

شارع التحلية – جدة.

شارع الأمير محمد بن عبد العزيز – حي الرحاب.

شارع صاري – حي الروضة.

طريق الأمير ماجد – جدة.

موقعها في حي الصفا – طريق الأمير ماجد.

جدة – طريق الملك عبد العزيز -حي البساتين.

مطار جدة – صالة الطيران الداخلى – جدة.

الدمام بلازا- الدمام – طريق الأمام علي بن أبي طالب.

حي الفيصلية – الدمام – طريق الملك فهد تقاطع طريق أبو بكر.

الدمام – طريق الخليج بعد دوار الصدفة – حي الزهور.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 4:30 مساءا حتي الساعة 11 مساءا، ورقم التواصل: 920000089

عناوين فروع المكتبة في الإحساء

في النقاط التالية سنقوم بعرض فروع المكتب في الإحساء:

شارع عين نجم – الإحساء – حي المبرز.

طريق الظهران – حي الخرس.

طريق الملك عبد العزيز – حي المزروع الثاني – الإحساء.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 11 مساء، رقم التواصل: 920000089

عنوان فروع مكتب جرير بالجبيل

في النقاط التالية سنقوم بعرض فروع المكتب التي تتواجد في الجبيل:

الحويلات سنتر – مركز الحويلات – الجبيل.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 11 مساءا، ورقم التواصل: 920000089

عناوين فروع المكتب بالخبر

في النقاط التالية سنقوم بعرض فروع المكاتب التي تتواجد في الخبر:

طريق الكورنيش – شارع الأمير تركي – حي الخبر الشمالية.

طريق الملك فيصل – الخبر- حي الراكة الجنوبية.

مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساءا ومن الساعة 9 مساءا حتى الساعة 1:30 صباحا ويوم الجمعة من الساعة 2 مساءا حتى الساعة 5 مساءا ومن الساعة 9 مساءا حتى الساعة 1:30 صباحا.

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عناوين فروع مكتبة جرير في الإمارات

في النقاط التالية سنقوم بعرض فروع المكتبة التي تتواجد في الإمارات:

شارع خالد بن سلطان القاسمي – المدينة الجامعية – الشارقة.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساء ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 11 مساءا ويوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.

دلما مول – المصفح.

مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساءا ويومي الجمعة والسبت من الساعة 10صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

دلما مول – المصفح – أبو ظبي.

مواعيد العمل من الساعة 10صباحا حتى الساعة 10 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

رقم التواصل: 97125527555

عناوين فروع المكتبة في قطر

في النقاط التالية سنقوم بعرض فروع المكتبة التي تتواجد في الكويت:

طريق الريان الجديد – الدوحة.

الجيدة سكوير – طريق المطار – الدوحة.

طريق سلوى تقاطع رمادا – الدوحة.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساءا ويوم الجمعة من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 10 مساءا.

رقم التواصل: 97444440212

عناوين فروع المكتبة في الكويت

في النقاط التالية سنقوم بتوضيح فروع مكتبة جرير في الكويت:

فرع الأحمدي – سما مول – العقلية.

الأفينوز مول – الري – الكويت.

طريق الغزالى – قطعة 1 – الري.

بوليفارد مول – شارع الخنساء – السالمية.

حولي بارك – شارع تونس – حولي.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 11 مساءا.

رقم التواصل: 1801802

بهذا القدر نكون قد أنهينا مقالنا وتحدثنا عن أهم فروع مكتبة جرير التي تتواجد في السعودية والإمارات وقطر والكويت، ويجب علينا العلم أن هذه المكتبة قد تأسست في المملكة العربية السعودية على يد محمد العقيل.



