"أحر التعازي وأصدق المواساة".. برقية خادم الحرمين إلى سلطان عُمان بعد حادث السيول

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.

هيثم بن طارق

برقية الملك سلمان

قال الملك سلمان في بقيته " علمنا بنبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

عواصف رعدية

سلطنة عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، الإثنين، وتلقى التلاميذ دروسهم من بعد.

وتدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات منذ الأحد، لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، حسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة. ويتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عمان ذروتها الثلاثاء على أن تستمر حتى مساء الأربعاء.

جدير بالذكر أنَّ اسم السلطنة تردد ذكرها، بعدما وصف مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها بدمشق، بـ "الجريء"، وأنه "أمر يسر الخاطر حقًا، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب"، حسبما نشر عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس".