أمير منطقة الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية

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أحمد جودة - القاهرة -

اعتمد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية في جميع الفئات.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن عدد الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع بلغ هذا العام 1445هــ (61) فائزًا، حيث حصل على الجائزة في فرع التميز الطلابي (30) طالبًا وطالبة من التعليم العام، و(11) طالبًا وطالبة من التعليم الجامعي، وفي فرع التميز الوظيفي حاز (10) من معلمي ومعلمات التعليم العام وكذلك (10) من أساتذة التعليم الجامعي على جائزة التميز.

وأكد أن الجائزة الوطنية تأتي في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئات الراعية للأفراد والمؤسسات نحو التميز والإبداع، وبناء مجتمع معرفي مبادر وطموح، مُثمنًا دعم سموه للجائزة وتحفيزه وتشجيعه لأبناء وبنات المنطقة.

وأفاد أن الجائزة تسعى إلى تعزيز ثقافة التميّز والابتكار والإبداع، ورفع مستوى التنافسية لمنطقة الرياض، وذلك من خلال دعم مشاركة الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم على الأخذ بأعلى معايير الأداء العلمي والتعليمي والمؤسسي المتميز، بما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

ولفت أمين عام الجائزة النظر إلى أنه سيجري تكريم الفائزين والفائزات في حفل الجائزة والذي سيحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأربعاء المقبل