أمير الشرقية يرعى تخرج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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أحمد جودة - القاهرة - رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، احتفال جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بتخريج 7.784 طالبًا وطالبة يمثلون الدفعة الـ45 من الخريجين والخريجات المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وأصحاب المعالي وضيوف الجامعة وأولياء الأمور، في الاستاد الرياضي بالجامعة.

وقدّم أمير المنطقة الشرقية للطلاب والطالبات الخريجين والخريجات التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله لهم التوفيق وأن يكونوا يد بناء للوطن مع من سبقوهم من إخوانهم وأخواتهم، متسلحين بالعلم والمعرفة وقادرين على التميز والإبداع.

وقال الأمير سعود بن نايف إن القيادة تولي العلم والتنمية البشرية عناية ورعاية خاصة، إيمانًا بأن الاستثمار في أبناء الوطن سيعود بالخير والرفعة، فهم من يصنعون المستقبل المشرق بعد توفيق الله، مهنئًا الخريجين وآباءهم وأمهاتهم، وجميع من شارك في وصول هؤلاء الشباب والشابات المتميزين لأهدافهم وحصولهم على درجة علمية من جامعة متميزة لها اسمها وتاريخها.

وأوضح رئيس الجامعة في كلمته، أن الجامعة تحتفي بتخريج 7،784 خريجًا وصانع أثر في ختام رحلتهم الجامعية ليبدأوا رحلة عطاء مختلف لخدمة هذا الوطن، منوهًا برؤية المملكة 2030 وهذا التكامل والتواؤم بين مدخلات التعليم ونواتجه، ومتطلبات التنمية بجميع أفرعها ومجالاتها، التي تسير عليها الجامعة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة التعليم، وتطوير البحث والابتكار، وتعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية وتأهيل وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة على كل المستويات.

وأكد الربيش اعتزاز الجامعة بمكتسباتها في مجال التعليم الإلكتروني فقد تصدرت الطليعة ضمن الفئة الأولى (الابتكار) باستيفاء مؤشرات الأداء بنسبة 100% من بين 33 جامعة محلية من القطاعين العام والخاص، في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2023 التابع للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما أحرزت نتائج متقدمة في تصنيف QS العالمي لعام 2023، بدخولها ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالميًا وتحقيقها المركز 12 إقليميًا، ودخولها ضمن أفضل 600 جامعة عالميًا وتحقيقها المركز 28 إقليميًا حسب تصنيف التايمز الدولي، وبمنحى غير بعيد، فقد أكدت الجامعة وجودها وحضورها البارز في حركة البحث العلمي والابتكار، فضمن الإنجاز النوعي الذي حققه التعليم السعودي من خلال مؤسسات التعليم العالي احتلت الجامعة المركز 25 عالميًا والمركز الثاني محليًا ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية في عدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب الأمريكي لعام 2023 بأكثر من 100 براءة اختراع لمشاريع تنموية تنوعت في التخصصات المحورية المهمة، مقدمًا الشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل والجامعة ومخرجاتها.

وأعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح نتائج الخريجين، ثم أدى طلاب الطب «قسَم الطبيب» ألقاه عليهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي.