كم يبلغ نصيب الزوجة من دعم حساب المواطن؟

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أحمد جودة - القاهرة - لفهم كيف يتم تقسيم حساب المواطن على أفراد الأسرة يجب أولًا فهم طريقة احتساب الدعم للتابعين لأن مبلغ الدعم يختلف من أسرة إلى أسرة حسب عدد التابعين وبحسب الفئة العمرية للتابعين سواء أكبر من أو أقل من 18 عامًا.

معايير احتساب دعم حساب المواطن



يعتمد دعم حساب المواطن على عدد من المعايير من بينها ما يلي:



الدخل الشهري للأسرة بما فيه راتب الزوجة في حال كانت الزوجة تعمل.

عدد أفراد الأسرة بخلاف رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي.

التركيب العمري للتابعين حسب الفئة العمرية التي يقع فيها كل تابع.

وبناء عليه فإن قيمة الدعم قد تختلف من أسرة لأسرة بالرغم من تساوي الأسرتين في عدد الأفراد وإجمالي الدخل الشهري لكن يكون الاختلاف الوحيد في التركيب العمري للتابعين والعكس بالعكس حيث لا يمكن مقارنة ما تحصل عليه أسرة مع ما تحصل عليه أسرة أخرى دون مراعاة هذه الاعتبارات والعوامل.

حاسبة حساب المواطن



ولمعرفة مبلغ الدعم المستحق للأسرة بالكامل يمكن استعمال حاسبة الدعم التقديرية مع مراعاة ما يلي:

يجب إدخال الدخل الشهري للأسرة كاملًا.

إضافة عدد أفراد الأسرة دون المستفيد الرئيسي أو رب الأسرة.

تحديد عدد التابعين حسب الفئات العمرية أقل من أو أكثر من 18 سنة.

تظهر الحاسبة الدعم المتوقع أو مبلغ الدعم التقديري.

لا يتم احتساب الدعم الإضافي عبر حاسبة الدعم التقديرية.



تقسيم حساب المواطن على أفراد الأسرة



لا تتيح حاسبة الدعم التقديرية إمكانية معرفة طريقة تقسيم حساب المواطن على أفراد الأسرة ولا معرفة نصيب الزوجة من الدعم لأن الدعم يصرف للأسرة ككيان واحد مستقل ومترابط ولا يمكن تجزئة الدعم لكن وفقًا للمعايير الأخيرة فإنه تقرر وضع سقف أعلى للدعم الذي تحصل عليه الأسر المسجلة في البرنامج بما يساوي الدعم المقدر لأسرة مكونة من 6 أفراد موزعة كما يلي:

الزوج أو المستفيد الرئيسي.

الزوجة.

تابع واحد فوق سن 18 سنة

3 تابعين تحت سن 18 سنة.

كما تم رفع حد الدخل المانع من الحصول على الدعم ليصبح 20 ألف ريال بالنسبة للأسرة الواحدة بما فيه راتب الزوجة.