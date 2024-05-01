انت الأن تتابع خبر بيان عاجل من وزارة التعليم السعودية…تغيير موعد اختبارات الترم الثالث النهائية الى هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد اختبارات الترم الثالث النهائية، كما قد قامت الوزارة أيضاً بوضع الجداول الزمنية لهذه الاختبارات، وذلك لكي يستطيع كل طالب معرفة موعد اختباره والاستعداد له بطريقة جيدة، ولذلك فمن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد اختبارات الترم الثالث بالإضافة إلى ذلك معرفة الوقت المتبقي على هذه الاختبارات.

موعد اختبارات الترم الثالث

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1445 وذلك بالنسبة لجميع الطلاب، والذي يكون من خلال مايلي:

تم البدء في اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث أي اختبارات أعمال السنة خلال يوم 12 شوال 1445.

كما أنه سوف يتم البدء في الاختبارات العملية والشفهية لجميع الطلاب والطالبات خلال يوم 20 ذو القعدة 1445.

أما بالنسبة لموعد بدء الاختبارات النهائية التحريرية فسوف تكون خلال يوم 27 ذو القعدة 1445.

كما قد قامت الوزارة أيضاً بالإشارة إلى أنه سوف يتم العمل على تطبيق كافة الاختبارات المحكية والمركزية لأول مرة وذلك في عدد من إدارات التعليم بين كلا من المدينة المنورة، تبوك، بالإضافة إلى ذلك حائل، جدة، وأيضاً جازان، وسيكون ذلك في عدد من المواد الدراسية، ومنها مايلي:

اللغة العربية.

الرياضيات.

بالإضافة إلى ذلك اللغة الإنجليزية.

وأيضاً مادة العلوم.

على أن يتم العمل على تشكيل لجنة متخصصة لإعداد هذه الاختبارات وذلك من جهة إدارات التعليم، حيث أن هذه اللجنة لن تكون معتمدة من قبل الوزارة بشكل مباشر.

الإعلان عن النتائج النهائية

كما قد قامت وزارة التعليم السعودية أيضاً بالإفادة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن جميع هذه النتائج النهائية خلال نهاية دوام آخر يوم من أداء الاختبارات وذلك عن طريق نظام نور، حيث أنه من الممكن الاستعلام عنها بكل سهولة طبقاً للخطوات التالية:

تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي التابع لنظام نور وذلك من خلال الضغط على هذا لرابط .

. اختيار الفصل الدراسي، ثم القيام بالضغط على زر ابحث.

ستظهر أمامك بعد ذلك جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

قم بالضغط على إشعار نتيجة الطالب، وسوف تظهر النتيجة الخاصة به.

كم باقي على موعد الاختبارات النهائية

طبقاً إلى تقويم الفصل الدراسي الثالث 1445 فإن موعد الاختبارات النهائية سيكون كما يلي:

تم البدء في إجازة عيد الفطر خلال يوم 18 رمضان.

وقد تمت العودة للدراسة مرة أخرى بعد العيد في يوم 6 شوال.

كما قد تم البدء في اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث خلال يوم 12 شوال.

وسوف يوجد‏ بعد ذلك إجازة مطولة في يوم 23 شوال.

كما سيتم البدء في أداء الاختبارات النهائية خلال يوم 27 ذو القعدة.

‏ويتم انتهاء الفصل الدراسي الثالث خلال يوم 4 ذي الحجة.

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تعد اللغة العربية هي لغة التعليم المتبعة في جميع الجامعات السعودية ومن الممكن عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى ويعد ذلك بقرار من قبل مجلس الجامعة المختص.

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