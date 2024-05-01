نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أثار تفاعلًا.. كيف صار وليِّ العهد السعودي ضمن أقوى خمس شخصيات عالميًا حسب تقرير أمريكي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتلّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي مكانة كبيرة في نفوس شعب ورعايا المملكة العربية السعودية، وكذلك على الصعيد العالمي، لما تقتضيه الأحداث والتي جعلت من ظهوره على السَّاحة أمرًا ضروريًا، وذلك في عدة محافل دولية.

منذ الأمس، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصنيفا نشره موقع "انسايدرمونكي" الذي يعنى بالشؤون المالية والاقتصادية أبرز فيه أقوى 5 قادة على مستوى العالم للعام 2023، وورود اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ضمن القائمة.

أمير الشباب وصورة دون عقال

يتداول النشطاء منشورات عبر موقع (X)حول التقرير الذي نشرته "انسايدرمونكي"، تحت اسم أمير الشباب، مع تدول صورة لولي العهد دون عُقال، مبتسمًا في لحظة تشير إلى القرب والمودَّة بين قائد وشعبه، ما يضفي روُحًا من الأُلفة والمحبة.

تدول صورة لولي العهد دون عُقال، مبتسمًا في لحظة تشير إلى القرب

أمير وولي عهد ورئيس مجلس اقتصادي

جاء ولي العهد السعودي في المرتبة الرابعة حيث ذكر التقرير: “محمد بن سلمان آل سعود هو ولي العهد ورئيس الوزراء الحالي للمملكة العربية السعودية. كما يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية”. ما يشير إلى نجاح على مستويات عدَّة حققها الرجل في مكانه، بخلاف مقعده السياسي، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أكثر الأسواق ربحية للشركات الدولية، واحتياطيات نفطية غنية، تؤهله "كشخص مؤثر بشكل كبير في السياسة العالمية".

صفات القائد الناجح

كانت ذكرت جريدة "الديلي ميل" البريطانية أن هناك 7 صفات أساسية ينبغي أن تتوفر في القائد الناجح، شملت: التواصل الجيد مع الغير، القدرة على بناء فريق عمل قوي، الثقة بالنفس والقدرات، التحلي بالبساطة والتواضع وتقبل الآراء، الإنسانية، النشاط الدائم في كل الخطوات التي يقوم بها.

لكن تظل هذه الصفات ضمن الأطر الشخصية وربما الشخصانية، لقائد في مؤسسة أو هيئة، ولكنَّها قد لا يتم تعميمها حال طبَّقنَّاها على شخص رفيع المستوى أو يشغل منصبًا حسَّاسًا داخل كيانه وما ينظر إليه الناس. لكن كي لا يبدو الأمر في إطار نظري، يمكننا متابعة نماذج مواقفية يمكن بها استعراض كيف صار وليِّ العهد ضمن أقوى خمس شخصيات عالميًا حسب تقرير أمريكي؟

يلي الرئيس الروسي ويسبق الرئيس الهندي

يلي الرئيس الروسي ويسبق الرئيس الهندي

في حالة الامير محمَّد بن سلمان، سنجده في الترتيب الرابع بعد فلاديمير بوتين، الذي يُعدّ ضمن شخصيات قويَّة جدًا، ورُبَّما يُشتهر دخل العديد من الأوساط بالقوَّة والزعامة، فناهيك عن حصول فلاديمير على نحو 87.29 بالمئة من أصوات الناخبين ونجاحه في الفوز بولاية خامسة في بلاده، وكونه حصل على لفب القيصر الذي أعاد هيبة بلاده بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر 1991، فحالة استقرار بلاده حتى في ظل الحرب ضد أوكرانيا، يجعل الرجل في مكانة يسحتقها.وبالتالي فشخصية الأمير محمد بن سلمان تتبلور في هذه المرتبة مستبققً شخصية الرئيس الهندي.

كما أنَّ ضوءًا يلوح في أفق المشهد، فمحمد بن سلمان الأمير والشخصية العربية الوحيدة داخل هذا التصنيف،

شهادة أمريكية حول رجل قوي

كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أنَّ السعودية خفضت إنتاج النفط هي وحلفائها، مشيرين: "كيف أن ولي العهد مستعد لتنحية مخاوف الولايات المتحدة جانبا لمتابعة سياسة طاقة وطنية تهدف إلى تمويل تحول باهظ لمملكته".

كان التقرير الصحفي الذي أُثير في أبريل 2023، منصبًّا حول سياسات المملكة في قرارها ودول أخرى خفض إنتاج النفط وموقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تجاه واشنطن، الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتتبلور قُوَّة تحالف دول (أوبك بلاس) في خطو أثارت غضب الولايات المتحدَّة، لا سيَّما بعد معلومات تواردت حول ضرورة وجود مقابل نظير أي شيء تقدمه السعودية لواشنطن، حسب (CNN)

تصريح لفلاديمير بوتين عام 2022.. كلمة سر تشيد بالأمير الشاب

تصريحات فلاديمير بوتين المتداولة تعود للعام 2022 حين قال إن محمد بن سلمان: "(ولي العهد) شاب، حازم، ذو شخصية…. هذه حقائق واضحة"، مضيفًا أنه يجب على كل شخص "احترام" الأمير محمد بن سلمان وألا يكون "وقحًا" معه حتى لا يرد بالطريقة نفسها.

كان رد بوتين على سؤال حول علاقات روسيا مع السعودية وولي العهد خلال مشاركة الرئيس الروسي في منتدى "نادي فالداي" في موسكو، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي "يسترشد بالمصالح الوطنية ومصالح موازنة أسواق الطاقة" عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن خفض أو زيادة إنتاج النفط، مضيفًا أن مبادئ محمد بن سلمان ومصالحه الوطنية "متوازنة تمامًا".، مشيدًا بسياسات الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية، قائلا إن "القدرة على التنبؤ والاستقرار مهمان لأسواق الطاقة الدولية... وهذا بالضبط" ما يسعى إليه ولي العهد". وأكد بوتين أن موسكو تعمل على تعزيز علاقاتها مع الرياض.

جدير بالذكر أنَّ ولي العهد السعودي فاز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" مطلع هذا العام حسب استطلاع أجرته "RT العربية"، وذلك للعام الثالث على التوالي، مستبقًا رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس.