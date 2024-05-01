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أحمد جودة - القاهرة - أعرف هتقبض كام.. نزول دفعة دعم الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2024

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نزول دفعة جديدة من دعم الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2024 يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2024، وقد قامت الوزارة بتوضيح تفاصيل موعد صرف الدعم عبر حساب خدمة المستفيدين، وذلك في ردها على استفسارات العديد من المستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تعرف على قيمة دعم الضمان الاجتماعي لشهر مايو للفرد والأسرة



تفاصيل قيمة الضمان الاجتماعي المطور للفرد والأسرة



الفرد | 2،000 ريال سعودي | 2،000 ريال سعودي

2 أفراد | 2،750 ريال سعودي | (1،375 ريال سعودي للفرد)



3 أفراد | 3،140 ريال سعودي | 1،047 ريال سعودي للفرد

4 أفراد | 3،710 ريال سعودي | 928 ريال سعودي للفرد

5 أفراد | 4،280 ريال سعودي | 856 ريال سعودي للفرد

6 أفراد وما فوق | 4،850 ريال سعودي | 808 ريال سعودي للفرد

وقد أوضحت الوزارة الحد المانع للضمان الاجتماعي، والذي يعتبر الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يمكن للأفراد المسجلين في الأسرة تحقيقه للحصول على الدعم الكامل من الضمان الاجتماعي، وهناك أيضًا الحد الفردي الذي يعتبر الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يمكن للفرد المسجل في الأسرة تحقيقه للحصول على أي دعم من الضمان الاجتماعي.