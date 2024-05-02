"التحلية" تختتم النسخة الثالثة من مبادرة "مجتمع أبحاث المياه" بجامعة تبوك

أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة أكثر من 300 باحث وخبير ..

اختتم المشاركون في اللقاء الثالث من مبادرة "مجتمع أبحاث المياه" الذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع جامعة تبوك اليوم، بمشاركة أكثر من 300 باحث وخبير في مجال المياه، حيث ناقش المشاركون خلال الجلسات النقاشية مستقبل عمليات تحلية ومعالجة المياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعدين البحار، وتطوير مواد التحلية الغشائية والمواد المتقدمة، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية لعمليات التحلية.

وقدم الباحثون والخبراء المشاركون في المبادرة أكثر من 50 مقترحًا بحثيًا، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة بتحلية المياه، وتضمنت التوصيات التي تم تقديمها ضرورة توحيد الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وضمان تأمين مصادر مستدامة للمياه.

وناقش خبراء وباحثون من أهم المراكز البحثية والجامعات السعودية والخليجية التوجهات البحثية المستقبلية لصناعة التحلية، وخارطة تقنياتها وحلول الاستدامة، وسبل تحسين موثوقية وكفاءة تقنيات الطاقة.

وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن هذا التجمع يعد منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في مجال المياه، وقد شاركت المؤسسة خبراتها التي تمتد لخمسين عامًا مع الجامعات والمراكز البحثية، بهدف تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تحلية المياه وتوجيه الجهود البحثية نحو تحقيق الأمن المائي.

وعلى هامش اللقاء، تم الإعلان عن استضافة جامعة "خليفة" في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة الرابعة المقبلة من المبادرة، واستضافة جامعة "الطائف" للنسخة الخامسة التي تليها، وتأتي هذه الاستضافات ضمن الجهود المبذولة للإسهام في رسم الخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية في صناعة المياه.

وفي ذات السياق، تم تبادل 3 اتفاقيات بحثية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعدد من الجامعات، أولها اتفاقية بحثية مع جامعة الطائف وتهدف إلى دراسة سلوك أنواع من السبائك الهندسية في البيئات عالية الملوحة، ووقعت المؤسسة اتفاقية بحثية مع جامعة تبوك لاستخدام تقنيات الاستشعار للكشف المبكر عن قناديل البحر، كما وقعت المؤسسة اتفاقية بحثية ثالثة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير طبقة رقيقة متطورة من جزيئات النانو وأغشية التناضح العكسي ذات الخصائص المضادة للتلوث الحيوي لتحلية المياه.

وتشكل مبادرة "مجتمع أبحاث المياه" حلقة وصل وثيقة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في مجال المياه، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التقدم العلمي وتبادل المعرفة والأبحاث لتطوير قطاع المياه واستدامته نحو تحقيق الأمن المائي وتوفير مصادر مستدامة للمياه، حيث يأتي انعقاد النسخة الثالثة في تبوك استكمالًا لنجاح النسختين السابقتين من المبادرة التي تنظمها التحلية عبر ذراعها البحثي معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة