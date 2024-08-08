كم رسوم نقل خدمات العامل المنزلي وطريقة سداد الرسوم 1446؟

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الرياض - أحمد صلاح - كشفت منصة مساند الإلكترونية في المملكة السعودية عن رسوم نقل خدمات العامل المنزلي، حيث تلقت الكثير من الاستفسارات حول قيمة الرسوم المفروضة، وتعد منصة مساند من أبرز وأهم المنصات الرقمية لتوفير الخدمات المتعلقة بالعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث طرحت من خلالها خدمة سداد رسوم نقل خدمات العمالة المنزلية بشكل إلكتروني بسيط عن طريق اتباع بعض الخطوات والإجراءات من خلال الهاتف في المنزل.

رسوم نقل خدمات العامل المنزلي

قامت منصة مساند في السعودية بتحديد رسوم نقل خدمات العامل المنزلي، حيث أنه عند نقل عامل منزلي يوجد رسوم معينة ينبغي سدادها من أجل استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بعملية النقل، وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي:

تبلغ قيمة الرسوم الخاصة بنقل كفالة عمالة منزلية نحو مبلغ 2000 ريال سعودي وذلك في حال المرة الأولى.

بينما قيمة رسوم نقل العمالة المنزلية في حال المرة الثانية سوف تبلغ نحو 4000 ريال سعودي.

يتم دفع مبلغ قدره 6000 ريال سعودي في حال نقل كفالة العمالة المنزلية للمرة الثالثة.

للمرة الرابعة سنبلغ رسوم نقل كفالة العمالة المنزلية نحو 6 آلاف ريال سعودي.

طريقة سداد رسوم نقل خدمات عامل منزلي

طرحت منصة مساند من خلال موقعها الإلكتروني خدمة سداد الرسوم الخاصة بنقل خدمات عامل منزلي، وتعد واحدة من أكثر الخدمات التي يهتم لها الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية حيث تسهل عليهم الكثير من الإجراءات، وتتمثل خطوات الاستفادة من هذه الخدمة فيما يلي: