نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس وإنتر ميلان.. فلاهوفيتش يقص شريط أهداف ديربي إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح دوسان فلاهوفيتش، نجم نادي يوفنتوس أولى أهداف مباراته المقامة ضد إنتر ميلان مساء اليوم في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2023-2024.

ويعتبر هدف فلاهوفيتش الهدف الخامس اه هذا الموسم وأول أهدافه منذ الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الثالثة عشر.

ودخل يوفنتوس المباراة ضد إنتر ميلان بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانييلي روجاني - فيديركو جاتي - جيلسون بريمير

الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - لوكاتيلي - فابيو ميريتي - فيليبي كوستيتش.

الهجوم: فيديريكو كييزا - مويس كين.

بينما دخل إنتر ميلان مباراته بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – ستيفان دي فراي – ماتيو دارميان

الوسط: فيديريكو دي ماركو – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – دينزل دومفرايس

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز.

